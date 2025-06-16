Израиль заявил об ударах по командным центрам сил «Кудс» в Тегеране

Силы «Кудс» — это элитное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

ЦАХАЛ утверждает, что объекты, по которым был нанесён удар, использовались для планирования террористических атак против Израиля.

Сообщается, что удар пришелся на 10 объектов.

Ранее представитель министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур сообщил, что жертвами израильских ударов по территории Ирана стали 224 человека, число раненых превысило 1,2 тысячи.

Напомним, около 120 человек прибыли из Ирана в Туркменистан, среди них - казахстанцы.