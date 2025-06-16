Axios: Израиль призывает США вступить в войну с Ираном

Это, как отмечает издание, необходимо, «чтобы уничтожить ядерную программу Ирана».

Ссылаясь на два высокопоставленных израильских источника, издание сообщает, что у Израиля нет противобункерных бомб и больших бомбардировщиков, необходимых для уничтожения иранского подземного завода по обогащению урана в Фордо, в то время как США их имеют.

Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

Иран подтвердил гибель высшего военного командования и ведущих ученых в результате израильских ударов.

Кроме того, Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари.

Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди, выступающий посредником на переговорах Ирана и США, подтвердил, что раунд, который должен был пройти в воскресенье в Маскате, «теперь не состоится».

Президент Ирана сказал Макрону, что переговоров с США не будет, пока израильские удары не прекратятся.