Axios: Израиль призывает США вступить в войну с Ираном
Израиль на протяжении последних 48 часов призывает администрацию президента США Дональда Трампа присоединиться к боевым действиям против Ирана, передает агентство Kazinform со ссылкой на издание Аxios.
Это, как отмечает издание, необходимо, «чтобы уничтожить ядерную программу Ирана».
Ссылаясь на два высокопоставленных израильских источника, издание сообщает, что у Израиля нет противобункерных бомб и больших бомбардировщиков, необходимых для уничтожения иранского подземного завода по обогащению урана в Фордо, в то время как США их имеют.
Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.
Иран подтвердил гибель высшего военного командования и ведущих ученых в результате израильских ударов.
Кроме того, Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари.
Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди, выступающий посредником на переговорах Ирана и США, подтвердил, что раунд, который должен был пройти в воскресенье в Маскате, «теперь не состоится».
Президент Ирана сказал Макрону, что переговоров с США не будет, пока израильские удары не прекратятся.