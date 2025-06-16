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    18:30, 15 Июнь 2025 | GMT +5

    Axios: Израиль призывает США вступить в войну с Ираном

    Израиль на протяжении последних 48 часов призывает администрацию президента США Дональда Трампа присоединиться к боевым действиям против Ирана, передает агентство Kazinform со ссылкой на издание Аxios. 

    Два американских бомбардировщика B-52, летевшие из Персидского залива, сопровождались истребителями ЦАХАЛ F-16i при пролете над Израилем.
    Фото: x.com/idfrussian

    Это, как отмечает издание, необходимо, «чтобы уничтожить ядерную программу Ирана».

    Ссылаясь на два высокопоставленных израильских источника, издание сообщает, что у Израиля нет противобункерных бомб и больших бомбардировщиков, необходимых для уничтожения иранского подземного завода по обогащению урана в Фордо, в то время как США их имеют.

    Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

    Иран подтвердил гибель высшего военного командования и ведущих ученых в результате израильских ударов.

    Кроме того, Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари.

    Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди, выступающий посредником на переговорах Ирана и США, подтвердил, что раунд, который должен был пройти в воскресенье в Маскате, «теперь не состоится».

    Президент Ирана сказал Макрону, что переговоров с США не будет, пока израильские удары не прекратятся.

    Теги:
    Иран Мировые новости Израиль США
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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