ЦАХАЛ: Израиль завершил удары по инфраструктуре ядерного проекта Ирана

Цели включали штаб-квартиру Министерства обороны Ирана, штаб-квартиру ядерного проекта SPND и дополнительные цели, которые «способствовали усилиям иранского режима по получению ядерного оружия и где иранский режим спрятал свой ядерный архив», заявили в ЦАХАЛ.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщало, что в результате израильского удара одно из административных зданий Минобороны Ирана получило незначительные повреждения. Также, по их данным, пострадала Организация оборонных исследований и инноваций (SPND) Министерства обороны.

В ночь на 15 июня сообщалось о том, что Иран начал массированную комбинированную атаку на Израиль с использованием баллистических ракет и беспилотников. Целью иранского ракетного удара по территории Израиля стали его ключевые энергетические объекты, сообщило агентство Fars.

Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

Ранее представитель Ирана в ООН заявил о гибели 78 человек в результате израильских авиаударов. Более 320 человек в Иране получили ранения. Иран подтвердил гибель высшего военного командования и ведущих ученых в результате израильских ударов.

Кроме того, Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари.

Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди, выступающий посредником на переговорах Ирана и США, подтвердил, что раунд, который должен был пройти в воскресенье в Маскате, «теперь не состоится».

Президент Ирана сказал Макрону, что переговоров с США не будет, пока израильские удары не прекратятся.