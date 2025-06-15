Иран начал массированную атаку на Израиль

По информации ТАСС, Тегеран нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу в израильском городе Хайфа. Об этом сообщило иранское телевидение.

Целью иранского ракетного удара по территории Израиля стали его ключевые энергетические объекты, сообщило агентство Fars.

Как отмечает Би-би-си, израильская служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщает, что пока не получала вызовов о пострадавших, но пожарно-спасательная служба уже зафиксировала повреждения жилых домов.

Ранее представитель израильской армии Эффи Дефрин сообщил на брифинге, что «еще и в этот час» израильские ВВС продолжают «наносить масштабные удары в разных частях Ирана».

Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю. Как сообщают израильские службы экстренной помощи, в результате иранского ракетного обстрела погибли два человека — женщина около 60 лет и мужчина около 45 лет. Еще 19 человек получили ранения, сообщила Служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом».

Ранее представитель Ирана в ООН заявил о гибели 78 человек в результате израильских авиаударов. Более 320 человек в Иране получили ранения. Иран подтвердил гибель высшего военного командования и ведущих ученых в результате израильских ударов.

Кроме того, Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари.

Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди, выступающий посредником на переговорах Ирана и США, подтвердил, что раунд, который должен был пройти в воскресенье в Маскате, «теперь не состоится».

Президент Ирана сказал Макрону, что переговоров с США не будет, пока израильские удары не прекратятся.