Удары по Ирану продолжаются

По его словам, удары не прекращаются уже почти 40 часов, за это время атаковано больше 150 целей. В последние сутки главным фокусом ударов был Тегеран.



Также Дефрин сообщил, что был атакован подземный объект на западе Ирана. Там, по его словам, хранили крылатые и баллистические ракеты и запускали их по Израилю.



С иранской стороны агентство «Тасним» недавно сообщило, что как в столице, так и во многих регионах снова начало работать ПВО.



Также оно пишет, что в течение дня было сбито большое число израильских дронов, преимущественно на западе страны и в районе города Ком в центральном Иране.

Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю. Как сообщают израильские службы экстренной помощи, в результате иранского ракетного обстрела погибли два человека — женщина около 60 лет и мужчина около 45 лет. Еще 19 человек получили ранения, сообщила Служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом».

Ранее представитель Ирана в ООН заявил о гибели 78 человек в результате израильских авиаударов. Более 320 человек в Иране получили ранения. Иран подтвердил гибель высшего военного командования и ведущих ученых в результате израильских ударов.

Кроме того, Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари.

Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди, выступающий посредником на переговорах Ирана и США, подтвердил, что раунд, который должен был пройти в воскресенье в Маскате, «теперь не состоится»