США направляют авианосец «USS Nimitz» на Ближний Восток

Авианосец, ранее выполнявший плановые операции в Южно-Китайском море, в минувшие выходные прошел через Малаккский пролив, чтобы начать развертывание на Ближнем Востоке.

Представитель министерства обороны заявил, что этот шаг не является прямым ответом на эскалацию напряженности в регионе, где Израиль и Иран обмениваются ракетными обстрелами после израильского удара 13 июня, а происходит на фоне запланированного развертывания для замены ударной группы «The Carl Vinson Strike Group», которая находится уже семь месяцев в регионе и готова к ротации.

Ранее сообщалось, что Иран и Израиль продолжают обмениваться ударами. Президент США Дональд Трамп пообещал мир между Израилем и Ираном, призвав конфликтующие стороны к перемирию.