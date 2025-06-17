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    02:44, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    США направляют авианосец «USS Nimitz» на Ближний Восток

    Военно-морские силы США переводят авианосец «USS Nimitz» из Индо-Тихоокеанского региона на Ближний Восток, поскольку региональная напряженность между Израилем и Ираном продолжает накаляться, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на Navy Times.

    США направляют авианосец «USS Nimitz» на Ближний Восток
    Фото: en.wikipedia.org

    Авианосец, ранее выполнявший плановые операции в Южно-Китайском море, в минувшие выходные прошел через Малаккский пролив, чтобы начать развертывание на Ближнем Востоке.

    Представитель министерства обороны заявил, что этот шаг не является прямым ответом на эскалацию напряженности в регионе, где Израиль и Иран обмениваются ракетными обстрелами после израильского удара 13 июня, а происходит на фоне запланированного развертывания для замены ударной группы «The Carl Vinson Strike Group», которая находится уже семь месяцев в регионе и готова к ротации.

    Ранее сообщалось, что Иран и Израиль продолжают обмениваться ударами. Президент США Дональд Трамп пообещал мир между Израилем и Ираном, призвав конфликтующие стороны к перемирию.

    Теги:
    Ближний Восток Иран Израиль США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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