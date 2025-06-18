Экс-глава MI6 Джон Сойерс: Цель Израиля — втянуть американцев в конфликт

Как сообщают источники CBS, партнера BBC, предполагается, что это было темой обсуждения на встрече Трампа и Совета национальной безопасности США, которая прошла в Ситуационной комнате Белого дома и недавно завершилась.

Источники CBS говорят, что среди ближайших советников Трампа нет полного согласия по этому поводу.

Экс-глава британской разведывательной службы MI6 Джон Сойерс сказал в интервью ВВС, что Израиль не атаковал некоторые из важнейших ядерных объектов в Иране, потому что у него нет военных возможностей для ударов глубоко под землей.

- Только у американцев эти возможности есть, — подчеркнул Сойерс.

По его мнению, Вашингтон стоит перед дилеммой — «присоединяться ли к израильтянам и завершить работу» или же попытаться найти дипломатическое решение.

Бывший глава MI6 считает, что цель Израиля — «втянуть американцев в конфликт», чтобы можно было использовать мощь США для уничтожения иранских ядерных объектов.

Напомним, Дональд Трамп в понедельник объявил о досрочном возвращении в Вашингтон с саммита G7 в Канаде, чтобы отслеживать развитие событий на Ближнем Востоке. США направили авианосец «USS Nimitz» на Ближний Восток. Ранее издание Axios заявило о том, что Израиль призывает США вступить в войну с Ираном.

Иран и Израиль продолжают обмениваться ударами.

МИД России сделал заявление в связи с эскалацией ирано-израильского конфликта.