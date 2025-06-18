Кибератака нарушила работу одного из крупнейших банков Ирана

Во вторник в работе банка Sepah зафиксированы сбои, приведшие к отключению онлайн-сервисов и временной недоступности счетов. Несколько отделений в Тегеране и других городах были закрыты.

Пользователи сообщили, что не могут получить доступ к своим средствам, а банковские карты Kosar и Ansar — ​​оба связаны с военными Ирана — не функционируют.

Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группа Predatory Sparrow, ранее уже заявлявшая об операциях против иранской инфраструктуры, включая сталелитейные предприятия и автозаправочные станции.

В заявлении, размещенном в социальных сетях, группа утверждает, что «полностью уничтожила данные банка Sepah». Она заявила, что целью атаки стало противодействие участию банка в финансировании военных программ и обходе международных санкций.

The hacker group Predatory Sparrow claimed responsibility on Tuesday for a cyberattack targeting Bank Sepah, one of Iran’s oldest financial institutions with ties to the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and the Army.https://t.co/DGAuOxxCuK — Iran International English (@IranIntl_En) June 17, 2025

Власти Ирана официально не прокомментировали произошедшее. По заявлениям очевидцев, проблемы с банковскими транзакциями сохранялись в течение всего дня. При этом представители банка сообщили, что сбои будут устранены в ближайшие часы.

Iranian opposition channels report that all ATMs of the Iranian Sepah Bank (established in 1925) in Tehran, Yazd, Isfahan, Shiraz, and Tabriz have stopped working—it is not possible to withdraw cash.



Iranian commentators suggest that there are concerns about a collapse of the… pic.twitter.com/RWrpmN21rt — Dr. Fundji Benedict (@Fundji3) June 17, 2025

Bank Sepah — одно из старейших финансовых учреждений Ирана. Он управляет сетью из 1800 отделений в Иране и имеет представительства в Великобритании, Франции, Германии и Италии. Соединенные Штаты ввели санкции против него в 2019 году после выхода из ядерного соглашения с Ираном.

Некоторые СМИ связывают банк Sepah с Корпусом стражей исламской революции и вооруженными силами Ирана.

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