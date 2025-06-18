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    19:30, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Кибератака нарушила работу одного из крупнейших банков Ирана

    Один из ведущих государственных банков Ирана подвергся масштабной кибератаке, вызвавшей перебои в обслуживании клиентов и доступе к банковским системам, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Кибератака нарушила работу одного из крупнейших банков Ирана
    Фото: irangate.news

    Во вторник в работе банка Sepah зафиксированы сбои, приведшие к отключению онлайн-сервисов и временной недоступности счетов. Несколько отделений в Тегеране и других городах были закрыты.

    Пользователи сообщили, что не могут получить доступ к своим средствам, а банковские карты Kosar и Ansar — ​​оба связаны с военными Ирана — не функционируют.

    Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группа Predatory Sparrow, ранее уже заявлявшая об операциях против иранской инфраструктуры, включая сталелитейные предприятия и автозаправочные станции.

    В заявлении, размещенном в социальных сетях, группа утверждает, что «полностью уничтожила данные банка Sepah». Она заявила, что целью атаки стало противодействие участию банка в финансировании военных программ и обходе международных санкций.

    Власти Ирана официально не прокомментировали произошедшее. По заявлениям очевидцев, проблемы с банковскими транзакциями сохранялись в течение всего дня. При этом представители банка сообщили, что сбои будут устранены в ближайшие часы.

    Bank Sepah — одно из старейших финансовых учреждений Ирана. Он управляет сетью из 1800 отделений в Иране и имеет представительства в Великобритании, Франции, Германии и Италии. Соединенные Штаты ввели санкции против него в 2019 году после выхода из ядерного соглашения с Ираном.

    Некоторые СМИ связывают банк Sepah с Корпусом стражей исламской революции и вооруженными силами Ирана.

    Ранее сообщалось, что Иран пообещал не перекрывать Ормузский пролив для торговых судов

    Теги:
    Банки Ближний Восток Иран Кибератака Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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