Иран пообещал не перекрывать Ормузский пролив для торговых судов

По его словам, в ходе разговора с иранским коллегой Аббасом Арагчи тот заверил, что Иран не собирается перекрывать Ормузский пролив для торговых судов.

— Я получил положительный сигнал от иранского министра. Он сообщил, что Иран не намерен препятствовать движению торговых судов в Ормузском проливе, — добавил он.

Как отмечает новостное агентство, Ормузский пролив обеспечивает до 30 процентов мировых поставок сжиженного природного газа и до 20 процентов глобального экспорта нефти. Ежедневно через пролив транспортируется до 20 миллионов баррелей нефти, что составляет примерно пятую часть от общего мирового объема. Кроме того, пролив считается важным торговым маршрутом.

Напомним, что мировой рынок нефти остро отреагировал на интенсивный обмен ударами со стороны Израиля и Ирана. Эксперт в нефтегазовой отрасли Аскар Исмаилов прокомментировал ситуацию в эксклюзивном комментарии агентству Kazinform.