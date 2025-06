Израиль готовит новые авиаудары по Ирану. Что произошло за день

В обзоре собственного корреспондента агентства Kazinform — ключевые события вокруг вооруженного конфликта между Израилем и Ираном во вторник, 17 июня.

Израиль и Иран обмениваются ударами

Израильские военные сообщили о запуске 20 ракет с иранской территории. Удары были нацелены на центральные и северные районы Израиля.

Вслед за массированным обстрелом ЦАХАЛ сообщил о перехвате около 30 беспилотников, выпущенных, по его данным, с территории Ирана.

В ответ израильская армия нанесла удары по западным районам Ирана, уничтожив пусковые установки баллистических ракет, зенитные батареи и склады с беспилотниками. Удары Израиля пришлись по объектам в Тегеране и в других регионах страны.

Во второй половине дня израильские ВВС нанесли серию авиаударов по иранским пусковым установкам баллистических ракет на западе Ирана, сообщает ЦАХАЛ.

Дональд Трамп призвал «эвакуировать Тегеран»

Президент США Дональд Трамп в социальных сетях призвал «всех немедленно эвакуировать Тегеран».

Публикация американского президента вызвала панику среди жителей Тегерана, тысячи горожан начали покидать столицу с вечера понедельника. Очевидцы сообщали о заторах на трассах, ведущих в сторону Каспийского моря.

Также сообщалось, что Трамп покинул досрочно саммит G7 из-за событий на Ближнем Востоке.

Фото: x.com / @WhiteHouse

Группа из 21 мусульманской страны осудила атаки Израиля на Иран

Мусульманские страны осудили нападения Израиля на Иран и призвали к срочной деэскалации и ядерному разоружению «без избирательности».

Группа предупредила, что конфликт рискует разрастись еще больше, и призвала к немедленному прекращению огня. Они также выразили свою поддержку Ближнему Востоку, свободному от ядерного оружия.

В нее вошли Алжир, Бахрейн, Бруней, Чад, Коморские Острова, Джибути, Египет, Гамбия, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливия, Мавритания, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Судан, Сомали, Турция и Объединенные Арабские Эмираты.

США — Иран. Будут ли переговоры?

Тегеран и Белый дом обсуждают возможность проведения на этой неделе встречи с участием министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи и спецпредставителя США Стива Уиткоффа, сообщает Axios со ссылкой на четыре источника, осведомленных об этом вопросе.

По сообщениям американских СМИ, Трамп может отправить вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпредставителя по Ближнему Востоку Уиткоффа на переговоры с Ираном.

Военно-морские силы США переводят авианосец «USS Nimitz» из Индо-Тихоокеанского региона на Ближний Восток.

Авианосец, ранее выполнявший плановые операции в Южно-Китайском море, в минувшие выходные прошел через Малаккский пролив, чтобы начать развертывание на Ближнем Востоке.

При этом представитель Пентагона заявил, что этот шаг не является прямым ответом на эскалацию напряженности в регионе.

КСИР заявил, что ударил по израильскому военному зданию и операционному центру «Моссада»

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что нанес ракетные удары по центру военной разведки и центру планирования операций израильской разведывательной службы «Моссад».

The Islamic Revolution Guards Corps announced that it has launched a successful missile attack on a major center of the Zionist regime’s Mossad, (aka AMAN) spy agency in Tel Aviv.https://t.co/XQJGhjU3lM pic.twitter.com/8k1u1C4wAW — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) June 17, 2025

Израиль не прокомментировал удары. В местных СМИ сообщалось, что удар ракеты по прибрежному городу Герцлия был нацелен на чувствительный объект. Как сообщает AlJazeera, израильская военная цензура запретила публикацию изображений об этом объекте, классифицируя его как конфиденциальную информацию.

Цены на нефть снижаются

Цены на нефть снизились на 3,2% после того, как Иран выступил за прекращение боевых действий с Израилем.

Заявление иранских властей усилило ожидания возможного перемирия и ослабило опасения по поводу перебоев в поставках нефти из региона.

Израильский авиаудар по зданию государственного телевидения в Тегеране привел к гибели трех сотрудников.

В результате атаки были убиты редактор новостей Нима Раджабпур и сотрудница секретариата телерадиокомпании IRIB Масуме Азими.

Позже появились сообщения о гибели еще одного сотрудника телеканала.

В прямом эфире телеведущая Сахар Эмами осудила «агрессию против родины», после чего прогремел взрыв, а дым и обломки заполнили экран. Затем на кадрах было показано, как она бежит из студии.

⚡️🇮🇷🇮🇱BREAKING:



In a brazen act of aggression, Israel bombed Iran State TV IRIB’s building during live news coverage.



Minutes after the Israeli bombing of the Iranian radio and television building, the Iranian news channel resumed normal live broadcasting including Sahar Emami… pic.twitter.com/aRVTyXWIg1 — Suppressed News. (@SuppressedNws) June 16, 2025

Красный Полумесяц Ирана заявил, что 21 провинция пострадала от израильских ударов

Фото: Iran International

Представитель Иранского общества Красного Полумесяца заявил во вторник, что от израильских атак пострадала 21 из 31 провинции Ирана.

Израиль заявил об уничтожении главнокомандующего военного штаба Ирана

В результате авиаудара был ликвидирован генерал Али Шадмани, исполнявший обязанности главы Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» — основного координирующего командования иранских вооруженных сил.

A senior Iranian general who was appointed to his role after his predecessor was killed in Israel's opening strikes on Iran was eliminated in an airstrike yesterday, the military says.



Maj. Gen. Ali Shadmani had headed the Khatam-al Anbiya Central Headquarters, also known as… pic.twitter.com/S7LCEbF5yZ — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 17, 2025

По данным ЦАХАЛ, Али Шадмани считался де-факто военным начальником штаба Ирана и ближайшей к верховному лидеру Али Хаменеи фигурой в системе командования.

Иран отзывает всех врачей и медсестер из отпуска

Заместитель министра здравоохранения Ирана объявил, что все врачи и медсестры, находящиеся в отпуске, должны вернуться на работу.

— Все отпуска для врачей и медсестер отменены, и им было поручено постоянно присутствовать в медицинских центрах, чтобы не только оказывать услуги, но и играть эффективную роль в повышении морального духа и психологической устойчивости лечебных бригад, — заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам лечения Сейед Саджад Разави.

Министр обороны Израиля заявил, что Хаменеи может постигнуть та же участь, что и Саддама Хусейна

Исраэль Кац предупредил, что Верховного лидера Али Хаменеи может постигнуть тот же конец, что и Саддама Хусейна, лидера Ирака, который был свергнут и казнен после вторжения США в его страну в 2003 году.

Фото: t.me/Katz_Israel

— Я предостерегаю «иранского диктатора» от продолжения совершения военных преступлений и запуска ракет по израильским мирным жителям, — заявил Кац. Ему следовало бы помнить о судьбе диктатора в соседней с Ираном стране, который выбрал тот же путь против государства Израиль.

Более 600 иностранцев эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Как сообщает AFP, с начала военной эскалации между Израилем и Ираном более 600 граждан из 17 стран были эвакуированы из Ирана через Азербайджан. Среди них — граждане Казахстана.

Тем временем около 40 тысяч туристов застряли в Израиле из-за закрытия воздушного пространства.

Также сообщается, то посольство США в Иерусалиме заявило, что пока не в состоянии эвакуировать американцев или напрямую помогать им покинуть Израиль.

Между тем, во вторник Чешская Республика и Словакия вывезли 139 человек на родину на правительственных самолетах из Израиля, сообщает The Times of Israel.

Фото: Fars news

Крупнейший банк Ирана подвергся кибератаке

По данным информационного агентства Fars, Sepah Bank, один из крупнейших государственных банков Ирана, подвергся кибератаке, в результате которой были нарушены онлайн-услуги.

Сообщается, что хакерская группа Predatory Sparrow взяла на себя ответственность за кибератаку, заявив, что она «уничтожила» банковские данные.

Иран ввел запрет на использование подключенных к интернету устройств должностными лицами

Как сообщило во вторник информационное агентство Fars, Управление кибербезопасности Ирана запретило правительственным чиновникам и их службам безопасности использовать все подключенные к Интернету устройства.

Директива, которая распространяется на смартфоны, умные часы, планшеты и другие подключенные устройства, по-видимому, направлена ​​на предотвращение инцидентов, подобных «пейджерной атаке» Израиля на членов «Хезболлы», совершенной в прошлом году.

Израиль грозит новыми ударами

Выступая перед журналистами на месте падения баллистической ракеты в центральной части Израиля во вторник, министр обороны Исраэль Кац заявил, что сегодня израильские ВВС нанесут удары по «очень важным целям, стратегическим целям, объектам режима и инфраструктуре» в Тегеране.

Затронув тему ядерных объектов Ирана, глава израильского оборонного ведомства сказал, что подземный объект Фордо — это «вопрос, который, безусловно, будет решен».