Около 40 тысяч туристов застряли в Израиле

Из-за закрытия воздушного пространства многие хотят покинуть Израиль на яхтах, переправляясь в южную часть Кипра. Среди них — и туристы, и израильтяне.

В порту Герцлия возле Тель-Авива люди договариваются о морской эвакуации: кто-то хочет вернуться домой, кто-то — попасть к своим детям за границей.

Около 40 тысяч туристов не смогли улететь из Израиля и начали добираться до Кипра на лодках, но это дорого и ограниченно.

Владельцы маленьких яхт возят по 10 человек из прибрежных городов — Герцлии, Хайфы и Ашкелона.

Эвакуация через соцсети очень востребована, и цены выросли — билет стоит от нескольких сотен до тысяч евро.

Ранее сообщалось, что израильское правительство запретило авиакомпаниям использовать самолёты, предназначенные для возвращения израильтян из-за границы, для вылета желающих покинуть страну.

После израильской атаки на Иран 13 июня от 100 до 200 тысяч израильтян остались за границей без возможности вернуться.

Ранее сообщалось, что посольство США не может эвакуировать своих граждан из Израиля.

Во вторник утром Израиль и Иран продолжили интенсивный обмен ударами: в израильских городах вновь прозвучали сирены, а над Тегераном поднялись клубы дыма после новых атак. Подробнее о ситуации в столицах читайте в материале агентства Kazinform.