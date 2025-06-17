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    11:07, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Посольство США не может эвакуировать своих граждан из Израиля

    Посольство США в Израиле заявило, что пока не располагает возможностью эвакуировать американских граждан, передает агентство Kazinform.

    Посольство США не может эвакуировать американцев из Израиля
    Фото: en.wikipedia.org

    Согласно заявлению, посольство США в Иерусалиме будет закрыто во вторник, 17 июня.

    — В связи с текущей ситуацией в сфере безопасности и продолжающимся конфликтом между Израилем и Ираном посольство США распорядилось, чтобы все государственные служащие США и члены их семей продолжали оставаться в своих домах или поблизости до дальнейших указаний, — говорится в заявлении посольства в Х.

    Посольство США также сообщает, что в настоящее время не располагает возможностью эвакуировать американских граждан или напрямую помочь им покинуть Израиль.

    Ранее сообщалось, что Военно-морские силы США переводят авианосец «USS Nimitz» из Индо-Тихоокеанского региона на Ближний Восток.

    Иранские государственные СМИ сообщили о начале новой волны ракетных атак на Израиль.

    Теги:
    Америка Иран Израиль США
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
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