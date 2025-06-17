Посольство США не может эвакуировать своих граждан из Израиля

Согласно заявлению, посольство США в Иерусалиме будет закрыто во вторник, 17 июня.

— В связи с текущей ситуацией в сфере безопасности и продолжающимся конфликтом между Израилем и Ираном посольство США распорядилось, чтобы все государственные служащие США и члены их семей продолжали оставаться в своих домах или поблизости до дальнейших указаний, — говорится в заявлении посольства в Х.

Посольство США также сообщает, что в настоящее время не располагает возможностью эвакуировать американских граждан или напрямую помочь им покинуть Израиль.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы США переводят авианосец «USS Nimitz» из Индо-Тихоокеанского региона на Ближний Восток.

Иранские государственные СМИ сообщили о начале новой волны ракетных атак на Израиль.