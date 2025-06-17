Тегеран вновь запустил ракеты в сторону Израиля

Ранее посол Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран имеет право на самооборону и в ее рамках провел «соразмерные оборонительные операции», которые, по его словам, были направлены «исключительно на военные цели и связанную с ними инфраструктуру».

- Однако после преднамеренной эскалации Израиля и его продолжающихся актов агрессии […] Иран, в соответствии с принципом пропорциональности, принял дополнительные меры, нацеленные на определенную инфраструктуру в Израиле как на законные цели, которые материально поддерживают его продолжающуюся агрессию, — заявил Иравани в письме в Совет Безопасности ООН.

Он также обвинил Израиль в нападении на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целями Израиля являются ядерные и ракетные объекты Ирана, в то время как Тегеран нападает на мирных жителей.

Министерство здравоохранения Ирана сообщило, что с момента начала израильских ударов в пятницу погибло не менее 224 человек. Власти Израиля заявляют, что в результате иранских ударов в стране с пятницы погибло 24 человека.

Кроме того, Иран пригрозил выходом из ДНЯО на фоне ударов Израиля и давления Запада.

Президент США Трамп пообещал мир между Израилем и Ираном, в то время как Израиль призывает США вступить в войну с Ираном.