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    02:10, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Тегеран вновь запустил ракеты в сторону Израиля

    Иранские государственные СМИ сообщили о начале новой волны ракетных атак на Израиль, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Иран запускает ракеты
    Фото: кадр из видео ru.irna.ir

    Ранее посол Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран имеет право на самооборону и в ее рамках провел «соразмерные оборонительные операции», которые, по его словам, были направлены «исключительно на военные цели и связанную с ними инфраструктуру».

    - Однако после преднамеренной эскалации Израиля и его продолжающихся актов агрессии […] Иран, в соответствии с принципом пропорциональности, принял дополнительные меры, нацеленные на определенную инфраструктуру в Израиле как на законные цели, которые материально поддерживают его продолжающуюся агрессию, — заявил Иравани в письме в Совет Безопасности ООН.

    Он также обвинил Израиль в нападении на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целями Израиля являются ядерные и ракетные объекты Ирана, в то время как Тегеран нападает на мирных жителей.

    Министерство здравоохранения Ирана сообщило, что с момента начала израильских ударов в пятницу погибло не менее 224 человек. Власти Израиля заявляют, что в результате иранских ударов в стране с пятницы погибло 24 человека.

    Кроме того, Иран пригрозил выходом из ДНЯО на фоне ударов Израиля и давления Запада.

    Президент США Трамп пообещал мир между Израилем и Ираном, в то время как Израиль призывает США вступить в войну с Ираном.

    Теги:
    Иран Мировые новости Израиль
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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