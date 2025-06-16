Иран пригрозил выходом из ДНЯО на фоне ударов Израиля и давления Запада

Представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил в понедельник, что парламент Ирана готовит законопроект о выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

— Несмотря на это, Иран остается приверженным отказу от разработки оружия массового поражения, — подчеркнул дипломат, слова которого приводит агентство Reuters.

С инициативой выхода из ДНЯО накануне вышел член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Эбрагим Резаи.

— Это соглашение должно было обеспечить нашу безопасность, а не стать причиной ее отсутствия, — заявил иранский депутат.

С обращением к парламенту выступил и президент Ирана Масуд Пезешкиан. По данным официального агентства IRNA, он вновь заявил, что Тегеран не стремится к обладанию ядерным оружием.

— Мы не стремимся к обладанию ядерным оружием. Запад говорит, что Ирану нельзя позволить его получить, но мы вообще не собираемся к этому стремиться, — заявил он.

Президент Исламской республики отметил, что Иран продолжит обогащение урана в мирных целях и настаивает на праве использовать ядерную энергию в энергетическом секторе. Одновременно Пезешкиан подтвердил, что его правительство ведет переговоры с США по вопросам ядерной программы.

В выступлении в Меджлисе глава государства резко осудил израильские атаки по территории Ирана, назвав их актом агрессии.

Он также провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа ас-Судани, в ходе которого поблагодарил Багдад за поддержку и призвал усилить контроль за воздушным пространством, чтобы не допустить его использования против Ирана.

Иракский премьер в ответ подтвердил подачу жалобы в Совет Безопасности ООН и заявил о готовности к более решительным мерам по обеспечению суверенитета страны.

Пезешкиан также обратился к нации по государственному телевидению, подчеркнув, что Иран не является агрессором. Иранский президент призвал народ Ирана к единству и решительно противостоять любой агрессии.

— Мы должны объединиться перед лицом этой воинственности. Наш народ имеет право добиваться справедливости. Мы будем стоять на своем, — сказал Пезешкиан.

На фоне продолжающихся ударов и внешнего давления парламентская инициатива о выходе из ДНЯО может усилить противостояние Ирана с Западом.

Напомним, что 120 человек, включая казахстанцев, покинули Иран через границу с Туркменистаном.