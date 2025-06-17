Ситуация в воюющих столицах: сирены в Тель-Авиве, дым в Тегеране

Обстановка в Израиле

В Тель-Авиве и Хайфе прозвучали сирены воздушной тревоги после двух отдельных залпов иранских баллистических ракет. По оценке Армии обороны Израиля, в ходе атаки было выпущено около 20 ракет.

На видеозаписях из социальных сетей зафиксированы пожары, задымления и разрушения в центральной части Израиля. На одном из кадров видно, как горит автобус на стоянке. Другие показывают густой дым над жилыми кварталами вблизи Тель-Авива.

Служба скорой помощи Magen David Adom заявила, что направила медиков в районы возможных попаданий. В Иерусалиме, где сирены не включались, слышны отголоски взрывов. Жителям центральных, северных и южных районов страны предписано оставаться в укрытиях.

Вслед за массированным обстрелом ЦАХАЛ сообщил о перехвате около 30 беспилотников, выпущенных, по его данным, с территории Ирана. Часть дронов была сбита еще за пределами израильской границы, в том числе над Голанскими высотами. Один из перехватов был осуществлен с помощью вертолета ВВС.

Масштабы разрушений и эвакуации

По данным израильских властей, в результате ударов, нанесенных в понедельник, по меньшей мере 2000 человек остались без крова в центральной части Израиля и Хайфе. В городе Петах-Тиква, где ракета поразила жилой многоэтажный дом и погибли четверо, около 1300 человек были эвакуированы.

В Тель-Авиве более 300 человек также были вынуждены покинуть свои дома в двух районах города, серьезно пострадавших от ракетных ударов. В Бней-Браке ракета попала в здание школы, вызвав значительные разрушения и гибель одного человека, сотни местных жителей были переселены в гостиницы.

Мэрия Хайфы сообщила об эвакуации 60 человек из-за повреждений их домов, а власти Рамат-Гана, Бат-Яма, Тамры и Реховота сообщили об аналогичных мерах в последние дни. По предварительным подсчетам, еще несколько сотен человек были временно размещены в безопасных зонах.

Обстановка в Иране

В ответ израильская армия нанесла удары по западным районам Ирана, уничтожив пусковые установки баллистических ракет, зенитные батареи и склады с беспилотниками. Кадры ударов опубликованы военными.

Удары Израиля пришлись по объектам в Тегеране и в других регионах страны. Согласно сообщениям иранского агентства Mehr, утром на северо-востоке столицы был зафиксирован взрыв, сопровождающийся подъемом густого дыма. Агентство Sanad телеканала Al Jazeera опубликовало подтвержденные кадры взрыва.

Официальные СМИ Ирана сообщают о трех погибших и четырех раненых в результате атаки на контрольно-пропускной пункт в районе города Кашан. Не уточняется, были ли погибшие гражданскими или военными.

#Iran citizens escape capital #Tehran and markets shut down as Israeli jets dominate city skies and agents on the ground assassinate senior regime officials. Some clips viral on Iranian and Arab social media in this #thread 1/5pic.twitter.com/dFHFbeVeX2 — Ahmed Quraishi (@_AhmedQuraishi) June 16, 2025

Центр Тегерана заметно опустел: закрыты магазины, в том числе на историческом Большом базаре. Подобная картина наблюдалась ранее только во время масштабных протестов и в дни пандемии COVID-19.

На этом фоне президент США Дональд Трамп в социальных сетях призвал «всех немедленно эвакуировать Тегеран», ссылаясь на угрозу дальнейшего удара и желание Ирана обладать ядерным оружием. Он заявил, что Ирану следовало подписать соглашение с Соединенными Штатами.

"Iran should have signed the “deal” I told them to sign. What a shame, and waste of human life. Simply stated, IRAN CAN NOT HAVE A NUCLEAR WEAPON. I said it over and over again! Everyone should immediately evacuate Tehran!" –President Donald J. Trump pic.twitter.com/oniUSgsMWA — The White House (@WhiteHouse) June 16, 2025

Публикация американского президента вызвала панику среди жителей Тегерана: тысячи горожан начали покидать столицу.

Deserted Streets, Deafening Fear: Iran Trembles Under Fire



🚨 From Tehran to Tabriz, silence screams louder than bombs.

What began as strategy has become survival — cities flee, skies burn.#IranUnderAttack #IsraelIranWar #Tehran #MiddleEastCrisis #TrumpEffect #BreakingNews… pic.twitter.com/BCV0BcKBLq — Instant News 247 (@instant_news247) June 17, 2025

С вечера понедельника продолжается массовый отток населения из города: трассы, ведущие в сторону Каспийского моря, перегружены. На автозаправках образовались длинные очереди.

Несмотря на ситуацию, власти Ирана заявляют, что контролируют обстановку, не публикуя официальных рекомендаций для населения.

По состоянию на утро вторника боевые действия между Израилем и Ираном продолжаются с высокой интенсивностью, охватывая как военные объекты, так и гражданскую инфраструктуру.

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