Цены на нефть снизились после заявления Ирана

По итогам торгов в понедельник курс по паре USDKZT незначительно вырос — до 512,60 тенге за доллар (+0,50 тенге). В середине года традиционно наблюдается повышенный спрос на иностранную валюту, обусловленный ускорением освоения бюджетных средств (что ведёт к росту импорта товаров). Среди внешних факторов, оказывающих давление на нацвалюту, следует отметить коррекцию цен на нефть и геополитическую напряжённость в регионе.

Сегодня в фокусе внимания дня — публикация данных о денежной базе и агрегатов широкой денежной базы, инвестиций в основной капитал и основных показателей работы промышленности.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На фоне умеренного роста спроса на краткосрочную ликвидность ставки денежного рынка выросли в понедельник, но по-прежнему удерживаются вблизи нижней границы коридора базовой ставки. Доходность TONIA увеличилась с 15,57% до 15,62%, тогда как ставка SWAP-1D поднялась с 10,48% до 10,62%. Общий объём торгов составил 552 млрд тенге (+33 млрд тенге по сравнению с предыдущим днём). В то же время спрос на депозитном аукционе НБРК вырос до 1,6 трлн тенге (+1,0 трлн) и был полностью удовлетворён по ставке 16,5% годовых. Открытая позиция НБРК увеличилась до 8,0 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE начал неделю уверенным ростом на 1,1%, поднявшись до нового исторического рекорда в 5 864 пунктов на фоне возросшей торговой активности. Объём торгов увеличился в 1,7 раза и составил около 900 млн тенге. Наибольший вклад в рост индекса внесли акции Казатомпрома (+4,0%), Air Astana (+3,2%), КМГ (+2,0%), БЦК (+1,4%) и KEGOC (+1,1%). Такие «широкие» покупки могут сигнализировать о притоке ликвидности на рынок, в т. ч. в рамках реинвестирования полученных крупных дивидендов.

Среди отчитавшихся компаний стоит отметить рост выручки Freedom Holding Corp до 2,05 млрд долларов (+23%) за фискальный год (1 апреля 2024 — 31 марта 2025). На этом фоне акции FRHC выросли на 3,2% на Nasdaq.

НЕФТЬ

Цены на нефть снизились до 73,2 доллара за баррель (-3,2%) в понедельник на фоне новостей о том, что Иран выступает за прекращение боевых действий с Израилем. Это усилило ожидания относительно возможного перемирия и ослабило опасения по поводу перебоев в поставках нефти из региона. По данным двух иранских и трёх региональных источников, Иран обратился к Катару, Саудовской Аравии и Оману с просьбой оказать давление на президента США Дональда Трампа, чтобы он использовал своё влияние на Израиль с целью немедленного прекращения огня в обмен на готовность Тегерана продемонстрировать гибкость на переговорах по ядерной программе.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Американские фондовые индексы выросли на 0,8-1% после заявлений Ирана о стремлении прекратить боевые действия с Израилем. Тегеран активно подаёт сигналы о готовности завершить военные действия и возобновить переговоры по своей ядерной программе, передавая соответствующие послания Израилю и США через арабских посредников. На фоне масштабной израильской авиационной кампании Тегеран сообщил арабским официальным лицам о готовности вернуться за стол переговоров при условии, что США не примут участия в атаке. Кроме того, Иран направил послания Израилю, подчеркнув, что сдерживание эскалации отвечает интересам обеих сторон.

Среди заметных движений в технологическом секторе отметим, что акции Advanced Micro Devices подскочили почти на 9%, возглавив рост индекса Nasdaq после того, как аналитики повысили рейтинг бумаг на фоне прошедшего на прошлой неделе мероприятия компании Advancing AI. Акции полупроводниковых компаний продемонстрировали широкий рост: бумаги Marvell Technology, Arm Holdings и ON Semiconductor прибавили около 5% каждая, в то время как отраслевой индекс PHLX Semiconductor вырос на 3%.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

Ключевые безрисковые инструменты продемонстрировали снижение на фоне смещения фокуса инвесторов на рисковые активы. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,45% по сравнению с 4,42% на закрытии пятницы. Индекс доллара США незначительно снизился — до отметки 98,0 пункта (-0,3%) после достижения трёхлетнего минимума на уровне около 97,6 на прошлой неделе. Фьючерсы на золото упали на 1,2% — до 3 423 долларов за унцию, частично нивелировав рост, зафиксированный на прошлой неделе, когда инвесторы искали защиту в традиционных надёжных активах на фоне геополитической напряжённости.