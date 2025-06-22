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    07:27, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    США нанесли удар по ядерным объектам Ирана — Трамп назвал операцию успешной

    Президент США Дональд Трамп заявил о проведении «очень успешной» военной операции против объектов ядерной инфраструктуры Ирана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    США нанесли удар по ядерным объектам Ирана — Трамп назвал операцию успешной
    Фото: x.com / @nicksortor

    Американские ВВС нанесли удары по трем ключевым объектам ядерной программы Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан. По словам Трампа, именно объект в Фордо, расположенный глубоко под землей в горной местности, стал основной целью.

    — Полный боекомплект был сброшен на основной объект — Фордо, — написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social. — Все самолеты покинули воздушное пространство Ирана и благополучно возвращаются на базы. Поздравляю наших великих американских воинов. Ни одна армия в мире не могла бы выполнить такую операцию. Сейчас время для мира.

    Американский президент анонсировал специальное обращение к нации из Белого дома, запланированное на 22:00 по местному времени. В посте он также подчеркнул:

    — Это исторический момент для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира. Иран теперь должен согласиться положить конец этой войне.

    По данным агентства Reuters, в операции принимали участие стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, способные нести проникающие авиационные боеприпасы большой мощности, предназначенные для поражения подземных укрепленных объектов. Несколько часов до атаки их маршрут отслеживался в открытых источниках — самолеты вылетели с территории США в направлении базы на острове Гуам.

    Издание Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщает, что Израиль был заранее уведомлен о планируемом американском ударе. Официально участие израильских ВВС в операции пока не подтверждено. Тем не менее, по оценке источников в Вашингтоне, этот авиаудар значительно расширяет масштаб боевых действий, продолжающихся между Израилем и Ираном уже более недели.

    Президент Трамп отдельно подчеркнул в одном из сообщений:

    — Фордо уничтожен.

     

    США нанесли удар по ядерным объектам Ирана — Трамп назвал операцию успешной
    Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

    Комплекс в Фордо считается наиболее защищенной частью ядерной программы Ирана. Его разрушение может стать поворотным моментом в военном и дипломатическом противостоянии, разворачивающемся в регионе.

    Напомним, что Израиль ранее объявил целью своей военной кампании исключение любой возможности создания Ираном ядерного оружия. В свою очередь, власти Исламской Республики настаивают на исключительно мирном характере своей ядерной программы. Попытки дипломатического урегулирования, предпринимаемые западными странами, пока не дали результатов.

    Ожидается, что в ближайшие часы последуют заявления от представителей иранских властей, а также уточнения по военным и политическим последствиям атаки.

    Ранее мы сообщали, что состоявшаяся в пятницу встреча европейских дипломатов с главой МИД Ирана не принесла результатов.

    Кроме того, Пакистан выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года.

    Теги:
    Америка Иран Ядерное оружие США Дональд Трамп
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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