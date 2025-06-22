США нанесли удар по ядерным объектам Ирана — Трамп назвал операцию успешной

Американские ВВС нанесли удары по трем ключевым объектам ядерной программы Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан. По словам Трампа, именно объект в Фордо, расположенный глубоко под землей в горной местности, стал основной целью.

— Полный боекомплект был сброшен на основной объект — Фордо, — написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social. — Все самолеты покинули воздушное пространство Ирана и благополучно возвращаются на базы. Поздравляю наших великих американских воинов. Ни одна армия в мире не могла бы выполнить такую операцию. Сейчас время для мира.

"We have completed our very successful attack on the three Nuclear sites in Iran, including Fordow, Natanz, and Esfahan. All planes are now outside of Iran air space. A full payload of BOMBS was dropped on the primary site, Fordow. All planes are safely on their way home.… pic.twitter.com/AqCLmaLYJb — The White House (@WhiteHouse) June 21, 2025

Американский президент анонсировал специальное обращение к нации из Белого дома, запланированное на 22:00 по местному времени. В посте он также подчеркнул:

— Это исторический момент для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира. Иран теперь должен согласиться положить конец этой войне.

По данным агентства Reuters, в операции принимали участие стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, способные нести проникающие авиационные боеприпасы большой мощности, предназначенные для поражения подземных укрепленных объектов. Несколько часов до атаки их маршрут отслеживался в открытых источниках — самолеты вылетели с территории США в направлении базы на острове Гуам.

Издание Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщает, что Израиль был заранее уведомлен о планируемом американском ударе. Официально участие израильских ВВС в операции пока не подтверждено. Тем не менее, по оценке источников в Вашингтоне, этот авиаудар значительно расширяет масштаб боевых действий, продолжающихся между Израилем и Ираном уже более недели.

Президент Трамп отдельно подчеркнул в одном из сообщений:

— Фордо уничтожен.

Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Комплекс в Фордо считается наиболее защищенной частью ядерной программы Ирана. Его разрушение может стать поворотным моментом в военном и дипломатическом противостоянии, разворачивающемся в регионе.

Напомним, что Израиль ранее объявил целью своей военной кампании исключение любой возможности создания Ираном ядерного оружия. В свою очередь, власти Исламской Республики настаивают на исключительно мирном характере своей ядерной программы. Попытки дипломатического урегулирования, предпринимаемые западными странами, пока не дали результатов.

Ожидается, что в ближайшие часы последуют заявления от представителей иранских властей, а также уточнения по военным и политическим последствиям атаки.

Ранее мы сообщали, что состоявшаяся в пятницу встреча европейских дипломатов с главой МИД Ирана не принесла результатов.

Кроме того, Пакистан выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года.