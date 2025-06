В Женеве начались переговоры Ирана со странами Европы

Иран и европейские государства впервые с начала военного конфликта проводят очные контакты: в пятницу в Женеву прибыл министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи для встречи с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Франции и верховным представителем ЕС.

Накануне переговоров иранский министр дал интервью государственному телевидению, в котором подтвердил участие во встрече, но заявил, что Тегеран не настроен на переговоры, пока продолжаются атаки на иранскую территорию.

По словам министра, он прибыл в Женеву, чтобы выслушать предложения европейцев, однако «не может быть и речи о переговорах», пока израильские военные наносят удары по Ирану.

При этом Тегеран старается не закрывать полностью дипломатические каналы: официальные лица подчеркивают, что Иран оставляет возможность для диалога в будущем.

Женевская встреча является первым шагом западных стран к возобновлению дипломатического процесса в условиях продолжающегося конфликта.

Их участниками стали главы МИД Великобритании, Франции и Германии, а также Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, именно сейчас существует шанс не допустить дальнейшей эскалации:

Перед поездкой в Женеву Лэмми провел переговоры в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио и специальным посланником Белого дома Стивом Уиткоффом. В центре обсуждений были усилия по сдерживанию конфликта, угроза ядерной программы Ирана и возможное вовлечение США в израильскую военную кампанию.

The situation in the Middle East remains perilous. We are determined that Iran must never have a nuclear weapon. Meeting with @SecRubio and @SteveWitkoff in the White House today, we discussed how a deal could avoid a deepening conflict. A window now exists within the next two… pic.twitter.com/UKAOsnDAm8