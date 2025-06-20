В Женеве начались переговоры Ирана со странами Европы

Иран и европейские государства впервые с начала военного конфликта проводят очные контакты: в пятницу в Женеву прибыл министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи для встречи с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Франции и верховным представителем ЕС.

Аракчи: «Мы здесь, чтобы слушать, а не обсуждать»

Накануне переговоров иранский министр дал интервью государственному телевидению, в котором подтвердил участие во встрече, но заявил, что Тегеран не настроен на переговоры, пока продолжаются атаки на иранскую территорию.

— Американцы хотят переговоров и неоднократно посылали сигналы, но мы ясно дали понять: пока продолжается агрессия, диалог невозможен, — сказал Аракчи. — Мы не ведем переговоры с Америкой как с соучастником этого преступления.

По словам министра, он прибыл в Женеву, чтобы выслушать предложения европейцев, однако «не может быть и речи о переговорах», пока израильские военные наносят удары по Ирану.

При этом Тегеран старается не закрывать полностью дипломатические каналы: официальные лица подчеркивают, что Иран оставляет возможность для диалога в будущем.

Европейская дипломатия спешит воспользоваться «окном»

Женевская встреча является первым шагом западных стран к возобновлению дипломатического процесса в условиях продолжающегося конфликта.

Их участниками стали главы МИД Великобритании, Франции и Германии, а также Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, именно сейчас существует шанс не допустить дальнейшей эскалации:

— Сейчас существует окно — возможно, всего на две недели — чтобы достичь дипломатического решения, — сказал он в заявлении, опубликованном британским МИД.

Перед поездкой в Женеву Лэмми провел переговоры в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио и специальным посланником Белого дома Стивом Уиткоффом. В центре обсуждений были усилия по сдерживанию конфликта, угроза ядерной программы Ирана и возможное вовлечение США в израильскую военную кампанию.

The situation in the Middle East remains perilous. We are determined that Iran must never have a nuclear weapon. Meeting with @SecRubio and @SteveWitkoff in the White House today, we discussed how a deal could avoid a deepening conflict. A window now exists within the next two… pic.twitter.com/UKAOsnDAm8 — David Lammy (@DavidLammy) June 19, 2025

— Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне опасной. Мы полны решимости не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие, — отметил Лэмми.

Трамп дал срок на раздумья

Официальный представитель Белого дома Каролайн Левитт в четверг зачитала заявление президента Дональда Трампа, в котором говорится, что в течение ближайших двух недель он примет решение о возможном присоединении США к военным действиям Израиля против Ирана.

— На основании того, что существует значительная вероятность существенных переговоров с Ираном в ближайшее время, я приму решение — участвовать или нет — в течение следующих двух недель, — говорится в заявлении, распространенном Белым домом.

White House Press Secretary Karoline Leavitt says that US President Donald Trump will make a decision on Iran within the coming 2 weeks. pic.twitter.com/4LejlY51kd — The Cradle (@TheCradleMedia) June 20, 2025

Именно эти две недели европейские дипломаты рассматривают как ключевой период для попытки достичь дипломатического урегулирования.

Риски, ожидания и реальность

Женевская встреча проходит на фоне растущей обеспокоенности тем, что регион находится на грани открытого конфликта. Чиновники говорят, что переговоры направлены на создание дипломатического импульса перед саммитом лидеров НАТО на следующей неделе в Гааге, где на повестке дня более широкие дискуссии по безопасности на Ближнем Востоке.

Тем временем израильская авиация продолжает наносить удары по объектам в Иране уже восьмой день подряд, а Тегеран отвечает ракетными обстрелами и заявляет о праве на самооборону.

На этом фоне перспективы для переговорного процесса выглядят крайне слабыми.

Тем не менее, сам приезд Аракчи в Женеву рассматривается как дипломатический сигнал: несмотря на жесткую риторику, Иран не закрывает возможность для будущих контактов.

Наблюдатели отмечают, что даже ограниченный диалог может сыграть роль в сдерживании конфликта, особенно с учетом того, что шестой раунд иранско-американских консультаций, ранее запланированный на июнь, был сорван именно из-за начала военных действий.