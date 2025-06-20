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    13:30, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Израиль и Иран обменялись ударами: ракеты достигли Беэр-Шевы, авиация поразила цели в Тегеране

    Иран вновь нанёс ракетный удар по Беэр-Шеве, а Израиль ответил масштабной атакой на объекты в Тегеране, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Израиль и Иран обменялись ударами: ракеты достигли Беэр-Шевы, авиация поразила цели в Тегеране
    Фото: x.com / @Mdais

    Обострение между Ираном и Израилем продолжилось на восьмой день конфликта: Иран вновь обстрелял Беэр-Шеву ракетами, вызвав разрушения и ранив жителей, а Израиль ответил массированными авиаударами по военным и ядерным объектам в Тегеране.

    Ракетный удар по югу Израиля

    Иран утром в пятницу выпустил несколько баллистических ракет по территории Израиля. По информации израильской армии, одна из ракет достигла южного города Беэр-Шева, где произошел прямой удар по жилому кварталу и близлежащему технопарку. Израильская служба экстренной помощи Magen David Adom сообщила о пяти легких раненых и более 30 пострадавших от паники.

    — Я видел густой дым, горящие автомобили, разрушенные здания, — сообщил парамедик Двир Бен-Зеэв. — Пострадавших осматривают на месте, мы организовали два пункта медицинской помощи.

    По данным муниципалитета, повреждена железнодорожная станция Беэр-Шевы и офисы в технологическом парке Gav-Yam Negev, в том числе здание Microsoft.

    Как сообщает AlJazeera, этот технопарк расположен рядом с университетом имени Бен-Гуриона и, согласно информации на его веб-сайте, также рядом с кампусом отделения C4i израильской армии — ее телекоммуникационного подразделения. Также сообщается, что в результате ударов закрылся центральный железнодорожный вокзал.

    Удары ВВС Израиля по Ирану

    В ночь на пятницу ВВС Израиля нанесли удары по десяткам целей на территории Ирана. Согласно заявлению ЦАХАЛ, в операции участвовали более 60 истребителей, было применено около 120 боеприпасов. Удары пришлись по объектам в районе Тегерана.

    — Среди целей были объекты, производящие компоненты для ракет и материалы для отливки ракетных двигателей, — говорится в заявлении армии. — Также был поражен объект, связанный с проектом СПНД — ключевой структурой иранской программы военных исследований в ядерной сфере, — говорится в заявлении израильской армии.

    Израиль заявил, что один из объектов, уничтоженных этой ночью, производил ключевые элементы, используемые в разработке ядерного оружия.

    Обострение продолжается

    Помимо удара по Беэр-Шеве, системы ПВО Израиля перехватили несколько беспилотников в районе Мертвого моря, а в Иране были активированы комплексы ПВО в Исфахане и на севере страны — в районе Рашт.

    Корпус стражей исламской революции заявил, что сбил израильский дрон в районе Кахризак, к югу от Тегерана.

    Израильская армия пока не прокомментировала технический сбой, позволивший ракете поразить цель в Беэр-Шеве без перехвата. Однако, по данным СМИ, рассматривается версия частичной перегрузки системы ПВО.

    Теги:
    Ближний Восток Иран Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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