Израиль и Иран обменялись ударами: ракеты достигли Беэр-Шевы, авиация поразила цели в Тегеране

Обострение между Ираном и Израилем продолжилось на восьмой день конфликта: Иран вновь обстрелял Беэр-Шеву ракетами, вызвав разрушения и ранив жителей, а Израиль ответил массированными авиаударами по военным и ядерным объектам в Тегеране.

Ракетный удар по югу Израиля

Иран утром в пятницу выпустил несколько баллистических ракет по территории Израиля. По информации израильской армии, одна из ракет достигла южного города Беэр-Шева, где произошел прямой удар по жилому кварталу и близлежащему технопарку. Израильская служба экстренной помощи Magen David Adom сообщила о пяти легких раненых и более 30 пострадавших от паники.

— Я видел густой дым, горящие автомобили, разрушенные здания, — сообщил парамедик Двир Бен-Зеэв. — Пострадавших осматривают на месте, мы организовали два пункта медицинской помощи.

По данным муниципалитета, повреждена железнодорожная станция Беэр-Шевы и офисы в технологическом парке Gav-Yam Negev, в том числе здание Microsoft.

Как сообщает AlJazeera, этот технопарк расположен рядом с университетом имени Бен-Гуриона и, согласно информации на его веб-сайте, также рядом с кампусом отделения C4i израильской армии — ее телекоммуникационного подразделения. Также сообщается, что в результате ударов закрылся центральный железнодорожный вокзал.

Удары ВВС Израиля по Ирану

В ночь на пятницу ВВС Израиля нанесли удары по десяткам целей на территории Ирана. Согласно заявлению ЦАХАЛ, в операции участвовали более 60 истребителей, было применено около 120 боеприпасов. Удары пришлись по объектам в районе Тегерана.

What did the IDF accomplish in Iran overnight?



✈️60+ fighter jets struck dozens of military targets in Iran using approximately 120 munitions.



⭕️Several industrial sites used to manufacture missiles were struck in the Tehran area. These sites served as a key industrial center… pic.twitter.com/lQtxFIbFyc — Israel Defense Forces (@IDF) June 20, 2025

— Среди целей были объекты, производящие компоненты для ракет и материалы для отливки ракетных двигателей, — говорится в заявлении армии. — Также был поражен объект, связанный с проектом СПНД — ключевой структурой иранской программы военных исследований в ядерной сфере, — говорится в заявлении израильской армии.

Израиль заявил, что один из объектов, уничтоженных этой ночью, производил ключевые элементы, используемые в разработке ядерного оружия.

Обострение продолжается

Помимо удара по Беэр-Шеве, системы ПВО Израиля перехватили несколько беспилотников в районе Мертвого моря, а в Иране были активированы комплексы ПВО в Исфахане и на севере страны — в районе Рашт.

Israeli airstrike on Rasht, northwest of the Iranian capital Tehran. pic.twitter.com/xAB576qPcF — Quds News Network (@QudsNen) June 19, 2025

Корпус стражей исламской революции заявил, что сбил израильский дрон в районе Кахризак, к югу от Тегерана.

Израильская армия пока не прокомментировала технический сбой, позволивший ракете поразить цель в Беэр-Шеве без перехвата. Однако, по данным СМИ, рассматривается версия частичной перегрузки системы ПВО.