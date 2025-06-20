Ядерный объект Фордо — ключевая точка напряженности в глобальном противостоянии вокруг ядерной программы Ирана
Под горным массивом недалеко от священного города Кум, находится один из самых укрепленных и секретных объектов ядерной программы страны — завод по обогащению топлива Фордо, передает агентство Kazinform.
С широким периметром безопасности, пятью туннелями, уходящими глубоко в скалу, а также со вспомогательной инфраструктурой, которые частично видно на спутниковых снимках, завод по обогащению урана Фордо стал центральным элементом противостояния между Тегераном и Западом.
Впервые общественность узнала о Фордо в 2009 году, когда тогдашние президент США Барак Обама, президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании Гордон Браун объявили миру о его существовании.
— Размер и конфигурация этого объекта не соответствуют целям мирной ядерной программы, — заявил Обама.
За несколько дней до этого Тегеран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о планах построить новый объект по обогащению урана, предположительно потому, что узнал о том, что западные разведывательные службы уже владеют этой информацией. К тому моменту строительство велось уже несколько лет — спутниковые снимки с 2004 года подтверждали активность на месте, а позднее МАГАТЭ сообщило о признаках строительства, восходящих к 2002 году.
По словам президента вашингтонского Института науки и международной безопасности (ISIS) Дэвида Олбрайта, «Фордо — это на самом деле проект, начатый в рамках так называемой crashnuclearweaponsprogramв начале 2000-х годов».
Первоначально объект предназначался для производства оружейного урана из низкообогащенного урана, полученного в рамках гражданской ядерной программы Ирана. Считается, что залы с центрифугами расположены на глубине 80–90 метров под землей — за пределами досягаемости любых обычных израильских боеприпасов.
Растущая международная тревога
После многих лет усиливающегося международного давления объект Фордо оказался под строгим контролем в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 (Соглашение по иранской ядерной программе), который обязал Иран убрать две трети своих центрифуг и вывести с объекта весь ядерный материал. Однако после выхода США из сделки в 2018 году ограничения начали постепенно ослабевать. В том же году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил материалы, предположительно изъятые из «ядерного архива» Ирана, в числе которых были чертежи объекта в Фордо и документ, указывающий на то, что он изначально предназначался для производства высокообогащенного урана в достаточном количестве для одного-двух ядерных оружий в год.
— Мы не обнаружили никаких, абсолютно никаких несоответствий… невозможно придумать столько всего, — заявил Дэвид Олбрайт после анализа этих документов.
В докладе МАГАТЭ от 31 мая 2025 года подтверждается, что Иран возобновил обогащение урана на объекте в Фордо до 60% — это показатель, опасно приближенный к оружейному уровню. По имеющимся данным, на объекте сейчас находится около 2700 центрифуг, и, по оценкам аналитиков, Иран может преобразовать свои текущие запасы в 233 килограмма оружейного урана, что достаточно для девяти ядерных боеголовок, всего за три недели.
— Значительное увеличение производства и накопления высокообогащенного урана в Иране… вызывает серьезную обеспокоенность, — заявили в МАГАТЭ.
Хотя сохраняются опасения по поводу последствий удара по ядерному объекту, эксперты подчеркивают, что возможное радиоактивное или токсичное загрязнение в случае атаки на Фордо, скорее всего, останется локализованным.
Завод, который, как сообщается, занимается обогащением изотопов урана, преимущественно использует уран в виде газообразного гексафторида урана. По словам доктора Эмили Кэффри, эксперта из Университета Алабамы в Бирмингеме, этот газ «вряд ли будет распространяться слишком далеко». Она отмечает, что «в случае выброса в окружающую среду вряд ли возникнет опасность для кого-либо за пределами непосредственной близости к объекту».
Неопределенность, риски загрязнения и сценарии дальнейших действий
Сегодня Фордо — это не просто объект: он стал символом стратегической глубины Ирана и ограниченности международного контроля. Его уничтожение не решит более широкую проблему, которую представляет ядерная программа Ирана. «Даже если вы уничтожите его — на этом все не закончится… А где они?» — задается вопросом Дэвид Олбрайт, подразумевая возможность существования нераскрытых запасов центрифуг или скрытых объектов по обогащению.
Эксперты также подчеркивают, что в случае авиаудара риск широкомасштабного радиоактивного загрязнения, скорее всего, будет минимален. По словам Эдвина Лаймана, директора по ядерной безопасности в организации Union of Concerned Scientists, утечка гексафторида урана — основного материала, с которым работают на Фордо — «максимум может привести к относительно низкому уровню загрязнения… вблизи самого объекта».
Глубокое подземное расположение объекта и вероятность того, что окружающие его горные породы обрушатся внутрь, дополнительно снижают риск распространения загрязнения. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил это мнение, ссылаясь на прошлые инциденты на объекте в Натанзе, где уровень радиации за пределами объекта оставался в норме, хотя внутри фиксировалось локальное химическое загрязнение. Подобные риски, отметил он, можно контролировать при соблюдении необходимых мер предосторожности.
Фордо представляет собой особенно сложную проблему для глобального режима нераспространения. Саботаж может показаться наименее заметным способом дестабилизации, но военные удары сопряжены с серьезным риском региональной эскалации и втягивания США в конфликт. Хотя дипломатические пути становятся все более труднодостижимыми, они по-прежнему остаются единственным вариантом долгосрочного решения. По мере роста напряженности объект Фордо становится центральным элементом в вопросе: удастся ли изменить ядерный курс Ирана — или регион столкнется с дестабилизирующими последствиями неконтролируемого распространения ядерного оружия.
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