Ядерный объект Фордо — ключевая точка напряженности в глобальном противостоянии вокруг ядерной программы Ирана

С широким периметром безопасности, пятью туннелями, уходящими глубоко в скалу, а также со вспомогательной инфраструктурой, которые частично видно на спутниковых снимках, завод по обогащению урана Фордо стал центральным элементом противостояния между Тегераном и Западом.

Впервые общественность узнала о Фордо в 2009 году, когда тогдашние президент США Барак Обама, президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании Гордон Браун объявили миру о его существовании.

— Размер и конфигурация этого объекта не соответствуют целям мирной ядерной программы, — заявил Обама.

Image credit: Google Earth

За несколько дней до этого Тегеран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о планах построить новый объект по обогащению урана, предположительно потому, что узнал о том, что западные разведывательные службы уже владеют этой информацией. К тому моменту строительство велось уже несколько лет — спутниковые снимки с 2004 года подтверждали активность на месте, а позднее МАГАТЭ сообщило о признаках строительства, восходящих к 2002 году.

По словам президента вашингтонского Института науки и международной безопасности (ISIS) Дэвида Олбрайта, «Фордо — это на самом деле проект, начатый в рамках так называемой crashnuclearweaponsprogramв начале 2000-х годов».

Image credit: Google Earth

Первоначально объект предназначался для производства оружейного урана из низкообогащенного урана, полученного в рамках гражданской ядерной программы Ирана. Считается, что залы с центрифугами расположены на глубине 80–90 метров под землей — за пределами досягаемости любых обычных израильских боеприпасов.

Растущая международная тревога

После многих лет усиливающегося международного давления объект Фордо оказался под строгим контролем в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 (Соглашение по иранской ядерной программе), который обязал Иран убрать две трети своих центрифуг и вывести с объекта весь ядерный материал. Однако после выхода США из сделки в 2018 году ограничения начали постепенно ослабевать. В том же году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил материалы, предположительно изъятые из «ядерного архива» Ирана, в числе которых были чертежи объекта в Фордо и документ, указывающий на то, что он изначально предназначался для производства высокообогащенного урана в достаточном количестве для одного-двух ядерных оружий в год.

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— Мы не обнаружили никаких, абсолютно никаких несоответствий… невозможно придумать столько всего, — заявил Дэвид Олбрайт после анализа этих документов.

В докладе МАГАТЭ от 31 мая 2025 года подтверждается, что Иран возобновил обогащение урана на объекте в Фордо до 60% — это показатель, опасно приближенный к оружейному уровню. По имеющимся данным, на объекте сейчас находится около 2700 центрифуг, и, по оценкам аналитиков, Иран может преобразовать свои текущие запасы в 233 килограмма оружейного урана, что достаточно для девяти ядерных боеголовок, всего за три недели.

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— Значительное увеличение производства и накопления высокообогащенного урана в Иране… вызывает серьезную обеспокоенность, — заявили в МАГАТЭ.

Хотя сохраняются опасения по поводу последствий удара по ядерному объекту, эксперты подчеркивают, что возможное радиоактивное или токсичное загрязнение в случае атаки на Фордо, скорее всего, останется локализованным.

Завод, который, как сообщается, занимается обогащением изотопов урана, преимущественно использует уран в виде газообразного гексафторида урана. По словам доктора Эмили Кэффри, эксперта из Университета Алабамы в Бирмингеме, этот газ «вряд ли будет распространяться слишком далеко». Она отмечает, что «в случае выброса в окружающую среду вряд ли возникнет опасность для кого-либо за пределами непосредственной близости к объекту».

Неопределенность, риски загрязнения и сценарии дальнейших действий

Сегодня Фордо — это не просто объект: он стал символом стратегической глубины Ирана и ограниченности международного контроля. Его уничтожение не решит более широкую проблему, которую представляет ядерная программа Ирана. «Даже если вы уничтожите его — на этом все не закончится… А где они?» — задается вопросом Дэвид Олбрайт, подразумевая возможность существования нераскрытых запасов центрифуг или скрытых объектов по обогащению.

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Эксперты также подчеркивают, что в случае авиаудара риск широкомасштабного радиоактивного загрязнения, скорее всего, будет минимален. По словам Эдвина Лаймана, директора по ядерной безопасности в организации Union of Concerned Scientists, утечка гексафторида урана — основного материала, с которым работают на Фордо — «максимум может привести к относительно низкому уровню загрязнения… вблизи самого объекта».

Глубокое подземное расположение объекта и вероятность того, что окружающие его горные породы обрушатся внутрь, дополнительно снижают риск распространения загрязнения. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил это мнение, ссылаясь на прошлые инциденты на объекте в Натанзе, где уровень радиации за пределами объекта оставался в норме, хотя внутри фиксировалось локальное химическое загрязнение. Подобные риски, отметил он, можно контролировать при соблюдении необходимых мер предосторожности.

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Фордо представляет собой особенно сложную проблему для глобального режима нераспространения. Саботаж может показаться наименее заметным способом дестабилизации, но военные удары сопряжены с серьезным риском региональной эскалации и втягивания США в конфликт. Хотя дипломатические пути становятся все более труднодостижимыми, они по-прежнему остаются единственным вариантом долгосрочного решения. По мере роста напряженности объект Фордо становится центральным элементом в вопросе: удастся ли изменить ядерный курс Ирана — или регион столкнется с дестабилизирующими последствиями неконтролируемого распространения ядерного оружия.

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