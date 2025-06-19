Какие страны мира имеют ядерное оружие

Официально пять, фактически больше

В 1970 году вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Его целью является предотвращение распространения ядерного оружия и ядерных технологий, содействие сотрудничеству в области мирного использования ядерной энергии, а также продвижение по пути ядерного разоружения.

В настоящее время ДНЯО насчитывает 191 участника, включая 186 государств, не обладающих ядерным оружием, и 5 государств, обладающих им.

Договор официально закрепил статус ядерных держав за пятью странами – США, Россией (тогда СССР), Великобританией, Францией и Китаем – и обязал остальные государства отказаться от разработки ядерного оружия. Однако Индия, Пакистан и Израиль так и не присоединились к договору, а Северная Корея объявила о выходе из него, хотя этот шаг не был признан международным сообществом, сообщает ООН.

Почему только у пяти стран официальный статус?

Согласно договору «государством, обладающим ядерным оружием, является государство, которое произвело и взорвало ядерное оружие или другое ядерное взрывное устройство до 1 января 1967 года». Таким образом статус официальных ядерных держав получили пять стран. Остальные же, присоединившись к договору, добровольно отказались от права обладать ядерным оружием.

Также Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не является участником ДНЯО. Однако оно следит за тем, чтобы участники ДНЯО не допустили переключения ядерной энергии с мирного применения на ядерное оружие.

Сколько боеголовок в мире

Согласно ежегодной оценке Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), некоторые ядерные державы в 2024 году продолжали активные программы модернизации ядерного арсенала, улучшая имеющееся вооружение и разрабатывая новые его версии.

Фото: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

По состоянию на январь 2025 года в мире насчитывается примерно 12 241 ядерная боеголовка. При этом около 9614 находятся в военных арсеналах для потенциального использования, согласно данным института. По оценкам, 3912 из них развернуты на ракетах и самолетах, остальные — в центральных хранилищах. К тому же, около 2100 размещённых боеголовок находились в состоянии повышенной боевой готовности на баллистических ракетах.

Программа ядерной модернизации США продвигается, однако в 2024 году столкнулась с проблемами в планировании и финансировании, согласно данным института. Хотя в 2024 году Великобритания, по имеющимся данным, не увеличила свой ядерный арсенал, в будущем ожидается рост её запасов боеголовок.

Считается, что в 2024 году Индия вновь немного расширила свой ядерный арсенал, а Пакистан также продолжал разработку новых систем доставки, согласно SIPRI.

Израиль — страна, которая публично не признаёт наличие у себя ядерного оружия, — по имеющимся данным SIPRI, также модернизирует свой ядерный арсенал.

Ранее, 12 июня, МАГАТЭ впервые за 20 лет приняло резолюцию, в которой признало, что Иран нарушил свои обязательства по договорам и гарантиям, в частности по ДНЯО и дополнительному протоколу. В ней идет речь о том, что с 2019 года Иран не предоставлял полной и своевременной информации о своих ядерных материалах и активности на незаявленных объектах.

16 июня Иран пригрозил выходом из ДНЯО на фоне ударов Израиля и давления Запада. Представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил, что парламент Ирана готовит законопроект о выходе страны из Договора.

Позже, Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью телеканалу CNN заявил, что у агентства нет доказательств того, что Иран систематически разрабатывает ядерное оружие.