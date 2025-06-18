«У Ирана никогда не будет ядерного оружия» — заявление лидеров G7

— Иран является главным источником региональной нестабильности и террора. Мы последовательно заявляем, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием. Мы призываем, чтобы разрешение иранского кризиса привело к более широкой деэскалации боевых действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа, — говорится в заявлении, опубликованном лидерами США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии, а также ЕС.