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    10:09, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    У Ирана никогда не будет ядерного оружия— заявление лидеров G7

    Лидеры стран G7 в понедельник выступили с совместным заявлением, в котором заявили, что Иран не должен иметь ядерного оружия, и подтвердили право Израиля на самооборону, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на Politico.

    «У Ирана никогда не будет ядерного оружия» — заявление лидеров G7
    Фото: скриншот usatoday.com

    — Иран является главным источником региональной нестабильности и террора. Мы последовательно заявляем, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием. Мы призываем, чтобы разрешение иранского кризиса привело к более широкой деэскалации боевых действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа, — говорится в заявлении, опубликованном лидерами США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии, а также ЕС.

    Заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп покинул встречу G7 в Кананаскисе (Канада), чтобы отслеживать развитие событий на Ближнем Востоке.

    Теги:
    Ближний Восток Иран Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
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