У Ирана никогда не будет ядерного оружия— заявление лидеров G7
Лидеры стран G7 в понедельник выступили с совместным заявлением, в котором заявили, что Иран не должен иметь ядерного оружия, и подтвердили право Израиля на самооборону, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на Politico.
— Иран является главным источником региональной нестабильности и террора. Мы последовательно заявляем, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием. Мы призываем, чтобы разрешение иранского кризиса привело к более широкой деэскалации боевых действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа, — говорится в заявлении, опубликованном лидерами США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии, а также ЕС.
Заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп покинул встречу G7 в Кананаскисе (Канада), чтобы отслеживать развитие событий на Ближнем Востоке.