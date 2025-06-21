Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Пакистан выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года за его «дипломатическую роль и лидерство» в недавнем кризисе между Индией и Пакистаном. Об этом говорится в письменном заявлении канцелярии премьер-министра Пакистана.

В документе подчеркивается, что посредническая роль Трампа в период эскалации напряженности между двумя ядерными державами — Индией и Пакистаном — помогла предотвратить крупномасштабный конфликт.

— Благодаря интенсивным дипломатическим контактам как с Исламабадом, так и с Нью-Дели, Трампу удалось в короткие сроки добиться прекращения огня и предотвратить разрушительный конфликт, который мог бы затронуть миллионы людей, — говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что усилия президента США показали его приверженность мирным решениям и диалогу, что укрепило его репутацию как «истинного посла мира» и послужило основанием для его номинации на Нобелевскую премию мира 2026 года.

В заявлении также приветствуются искренние предложения Трампа о посредничестве в урегулировании кашмирского вопроса. Эта проблема, как подчеркивается, остается одним из главных препятствий на пути к устойчивой стабильности в Южной Азии и должна решаться в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Кроме того, в заявлении отмечается, что лидерство Трампа в индо-пакистанском кризисе стало проявлением «прагматичной дипломатии и эффективного миростроительства». Также выражается надежда, что он продолжит играть конструктивную роль в обеспечении глобальной стабильности — в частности, в решении гуманитарной катастрофы в секторе Газа и снижении напряженности на Ближнем Востоке после атак Израиля на Иран.

Имена лауреатов Нобелевских премий 2025 года будут объявлены в Стокгольме и Осло 6-13 октября.