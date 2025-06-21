Встреча европейских дипломатов с главой МИД Ирана не принесла результатов

Встреча ведущих европейских дипломатов с министром иностранных дел Ирана 20 июня вселяла надежду на дальнейшие переговоры, но не принесла никаких результатов.

Министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, а также глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас вышли из зала переговоров в женевском отеле почти через четыре часа после прибытия на встречу главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

В совместном письменном заявлении, опубликованном после завершения переговоров, три европейские страны и ЕС заявили, что они «обсудили пути к переговорному решению ядерной программы Ирана».

Европейцы вновь выразили обеспокоенность по поводу «расширения» ядерной программы, добавив, что она «не имеет убедительного гражданского назначения».

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила:

— Мы договорились, что обсудим ядерную проблематику, а также более широкие вопросы, которые у нас есть, и оставим дискуссии открытыми.

— Хорошим результатом сегодняшнего заседания является то, что мы покидаем зал с впечатлением, что иранская сторона в принципе готова продолжать обсуждение всех важных вопросов, — заявил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефул, добавив, что обе стороны провели «очень серьезные переговоры».

Как заявил журналистам министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, военные операции могут замедлить ядерную программу Ирана, но никоим образом не могут ее полностью искоренить.

— Мы хорошо знаем: после того, что произошло в Афганистане, Ираке и Ливии, насколько иллюзорно и опасно хотеть навязать смену режима извне.

Барро также заявил, что европейские страны «предложили иранскому министру рассмотреть возможность переговоров со всеми сторонами, включая США, не дожидаясь окончания ударов».

Несмотря на все обещания, Иран исключил возможность новых переговоров по ядерной программе до тех пор, пока не прекратятся атаки со стороны Израиля.

По словам Аракчи, Иран готов рассмотреть дипломатию только в том случае, если «агрессия Израиля будет остановлена».

— Я ясно заявляю, что оборонные возможности Ирана не подлежат обсуждению, — подчеркнул глава МИД Ирана после женевских переговоров.

Он выразил поддержку «продолжению дискуссий с E3 и ЕС и выразил готовность встретиться снова в ближайшем будущем». Он также осудил атаки Израиля на ядерные объекты в Иране и выразил «серьезную обеспокоенность» тем, что он назвал «неосуждением» со стороны европейских стран.

Со своей стороны, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми призвал Тегеран продолжить переговоры с Соединенными Штатами. Лэмми сказал: «Мы стремимся продолжать текущие обсуждения и переговоры с Ираном, и мы призываем Иран продолжить свои переговоры с Соединенными Штатами». Он добавил, что «мы ясно заявили: у Ирана не может быть ядерного оружия».

Он добавил, что «есть окно в течение двух недель, когда мы можем увидеть дипломатическое решение», и призвал Иран «свернуть с этой позиции».