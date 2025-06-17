Израиль заявил об уничтожении главнокомандующего военного штаба Ирана

Согласно заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в результате авиаудара был ликвидирован генерал Али Шадмани, исполнявший обязанности главы Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» — основного координирующего командования иранских вооруженных сил.

Продолжающийся обмен ударами между Израилем и Ираном привел к устранению одного из ключевых представителей военного руководства Исламской Республики. По данным ЦАХАЛ, Али Шадмани считался де-факто военным начальником штаба Ирана и ближайшей к верховному лидеру Али Хаменеи фигурой в системе командования.

— Он руководил как Корпусом стражей исламской революции, так и регулярной армией Ирана, — говорится в заявлении израильских военных.

Шадмани возглавил штаб «Хатам аль-Анбия» после гибели генерала Голама Али Рашида, ликвидированного в ходе первых ударов Израиля по Ирану на прошлой неделе. Таким образом, новый глава штаба находился на должности всего несколько дней.

Израильская сторона утверждает, что структура, которой командовал Шадмани, отвечала за управление боевыми действиями и утверждение оперативных планов атак. Кроме того, в прошлом он занимал пост заместителя главы штаба и начальника оперативного управления вооруженных сил Ирана.

Обстрел Израиля: меньше десяти ракет за ночь

На фоне ударов по высокопоставленным военным Ирана, израильские военные сообщили о запуске менее десяти ракет с иранской территории в ночь на 17 июня. Об этом сообщила газета Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ.

По информации издания, ракеты были выпущены в три этапа — около полуночи, в 3:30 и в 4:30 утра — и были нацелены на центральные и северные районы Израиля. В израильских военных кругах отметили, что сообщений о жертвах или разрушениях в городских зонах не поступало.

В случае подтверждения речь может идти о резком снижении интенсивности ударов по сравнению с предыдущими тремя ночами, в течение которых Иран выпустил десятки ракет, в том числе по стратегическим объектам, что привело к гибели по меньшей мере 24 человек.

Официальных комментариев со стороны иранских властей на момент публикации не поступало.

Ранее мы сообщали, что Тегеран в ночь на вторник вновь запустил ракеты в сторону Израиля, в то время как США направляют авианосец «USS Nimitz» на Ближний Восток.