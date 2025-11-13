Товарооборот Казахстана и России составил около 28 млрд долларов
Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с Владимиром Путиным назвал Россию важнейшим торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Основные показатели сотрудничества:
- По итогам 2024 года товарооборот составил порядка 28 млрд долларов;
- За 8 месяцев текущего года превысил 17 млрд долларов;
- Задача — довести уровень двусторонней торговли до 30 млрд долларов;
- Накопленный объем прямых инвестиций из России в экономику Казахстана превысил 27 млрд долларов;
- Россия в 2024 году стала крупнейшим инвестором Казахстана, нарастив капиталовложения до рекордных 4 млрд долларов;
- Казахстанские инвестиции в Россию также растут, их объем в совокупности за 15 лет достиг порядка 9 млрд долларов;
- В нашей стране работают свыше 20 тысяч компаний с российским участием — почти половина всех предприятий с иностранным капиталом;
- Реализуются 175 крупных совместных проектов.
Стороны договорились и далее поддерживать высокий уровень деловых контактов и создавать все необходимые условия для ведения бизнеса. С этой целью принята Комплексная программа экономического сотрудничества до 2030 года.
Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.
После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.
Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду. Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.
Также сегодня состоялись переговоры Президентов Казахстана и России.