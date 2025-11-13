Товарооборот Казахстана и России составил около 28 млрд долларов

Основные показатели сотрудничества:

По итогам 2024 года товарооборот составил порядка 28 млрд долларов;

За 8 месяцев текущего года превысил 17 млрд долларов;

Задача — довести уровень двусторонней торговли до 30 млрд долларов;

Накопленный объем прямых инвестиций из России в экономику Казахстана превысил 27 млрд долларов;

Россия в 2024 году стала крупнейшим инвестором Казахстана, нарастив капиталовложения до рекордных 4 млрд долларов;

Казахстанские инвестиции в Россию также растут, их объем в совокупности за 15 лет достиг порядка 9 млрд долларов;

В нашей стране работают свыше 20 тысяч компаний с российским участием — почти половина всех предприятий с иностранным капиталом;

Реализуются 175 крупных совместных проектов.

Стороны договорились и далее поддерживать высокий уровень деловых контактов и создавать все необходимые условия для ведения бизнеса. С этой целью принята Комплексная программа экономического сотрудничества до 2030 года.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.

Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду. Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

Также сегодня состоялись переговоры Президентов Казахстана и России.