РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:13, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Товарооборот Казахстана и России составил около 28 млрд долларов

    Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с Владимиром Путиным назвал Россию важнейшим торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана, передает Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    интернет торговля онлайн
    Фото: pixabay

    Основные показатели сотрудничества: 

    • По итогам 2024 года товарооборот составил порядка 28 млрд долларов;
    • За 8 месяцев текущего года превысил 17 млрд долларов;
    • Задача — довести уровень двусторонней торговли до 30 млрд долларов;
    • Накопленный объем прямых инвестиций из России в экономику Казахстана превысил 27 млрд долларов;
    • Россия в 2024 году стала крупнейшим инвестором Казахстана, нарастив капиталовложения до рекордных 4 млрд долларов;
    • Казахстанские инвестиции в Россию также растут, их объем в совокупности за 15 лет достиг порядка 9 млрд долларов;
    • В нашей стране работают свыше 20 тысяч компаний с российским участием — почти половина всех предприятий с иностранным капиталом;
    • Реализуются 175 крупных совместных проектов.

    Стороны договорились и далее поддерживать высокий уровень деловых контактов и создавать все необходимые условия для ведения бизнеса. С этой целью принята Комплексная программа экономического сотрудничества до 2030 года.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

    После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.

    Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду. Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

    Также сегодня состоялись переговоры Президентов Казахстана и России.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Сотрудничество Товарооборот Владимир Путин Экономика Россия
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают