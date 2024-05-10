РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:08, 10 Май 2024 | GMT +6

    Суд по делу Бишимбаева перенесли на 13 мая

    Дело Бишимбаева
    Фото: Верховный суд

    Сегодня в закрытом режиме начали формировать список вопросов для голосования присяжных заседателей. Следующее судебное заседание пройдет в понедельник, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Напомним, что подсудимые Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов уже произнесли последнее слово. Куандык Бишимбаев обвиняется истязании, убийстве с особой жестокостью и рецидиве особо тяжкого преступления. Второй подсудимый - в укрывательстве.

    Ранее департамент полиции по Астане возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес судьи Айжан Кульбаевой.

    В интернете опубликовали изображения присяжных заседателей. Председательствующая по делу обязала удалить опубликованные материалы, а также запретила распространение изображений. В целях исключения подобных фактов представители СМИ были удалены из зала судебного заседания. Те, кто опубликовал изображения, будут привлечены к ответственности. Позже представителей СМИ вернули в зал заседания.

    В ходе исследования материалов дела были допрошены брат погибшей Айтбек Амангельды, озвучены результаты экспертизы, свои показания дали двоюродная сестра погибшей Айнур Нукенова и подруга Аида Ахмедина, независимый эксперт, ясновидящая и другие свидетели.

    Теги:
    Куандык Бишимбаев Судебный процесс Суды Суд присяжных Дело Бишимбаева
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!