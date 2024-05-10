Суд по делу Бишимбаева перенесли на 13 мая

Сегодня в закрытом режиме начали формировать список вопросов для голосования присяжных заседателей. Следующее судебное заседание пройдет в понедельник, передает корреспондент агентства Kazinform.

Напомним, что подсудимые Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов уже произнесли последнее слово. Куандык Бишимбаев обвиняется истязании, убийстве с особой жестокостью и рецидиве особо тяжкого преступления. Второй подсудимый - в укрывательстве.

Ранее департамент полиции по Астане возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес судьи Айжан Кульбаевой.

В интернете опубликовали изображения присяжных заседателей. Председательствующая по делу обязала удалить опубликованные материалы, а также запретила распространение изображений. В целях исключения подобных фактов представители СМИ были удалены из зала судебного заседания. Те, кто опубликовал изображения, будут привлечены к ответственности. Позже представителей СМИ вернули в зал заседания.

В ходе исследования материалов дела были допрошены брат погибшей Айтбек Амангельды, озвучены результаты экспертизы, свои показания дали двоюродная сестра погибшей Айнур Нукенова и подруга Аида Ахмедина, независимый эксперт, ясновидящая и другие свидетели.



