Дело Бишимбаева: Байжанов произнес последнее слово

В Астане на судебном процессе по делу Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью своей жены Салтанат Нукеновой, последнее слово произнес второй подсудимый Бахытжан Байжанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее судья сняла с Байжанова обвинение по статье 434 УК в части о недонесении о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении. Теперь Байжанова обвиняют только по статье 432 Уголовного кодекса «заранее необещанное укрывательство особо тяжкого преступления».

– В новом обвинении против меня сказано, конкретно цитирую: «Байжанов, осознавая, что имеется реальная угроза разоблачения совершенного преступления, скрывал улики, принял меры для укрытия преступления, закрыв ресторан, распустив сотрудников, удалив видеозаписи, перевезя телефон Нукеновой и неоднократно принеся ее одежду в ресторан». Да, я никогда не отрицал, что ресторан был закрыт, сотрудники были распущены, я поручил удалить видеофайлы, перевезли телефон, одежду принесли, – сказал подсудимый Байжанов участникам процесса.

По его мнению, главный вопрос не в том, что он делал 9 ноября 2023 года, а в том, знал ли он о смерти Салтанат.

– Главный вопрос не в том, самое важное - знал ли я, Байжанов, что на тот момент было совершено тяжелое преступление, причинение смерти Салтанат, я могу поклясться, что не знал. Если бы знал, не сделал бы ни одного из этих действий. Я не просто не понимал, даже не предполагал, что эти действия могут были восприняты как попытка скрыть преступление, – утверждает Бахытжан Байжанов.

Ранее с последним словом выступил сам Куандык Бишимбаев.

Напомним, Куандык Бишимбаев обвиняется по п.1, ч. 2 статьи 110 Уголовного кодекса (Истязание), п.5, ч. 2 статьи 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), статье 14 ч. 2 (Рецидив особо тяжкого преступления).

В ходе исследования материалов дела были допрошены брат погибшей Айтбек Амангельды, озвучены результаты экспертизы, свои показания дали двоюродная сестра погибшей Айнур Нукенова и подруга Аида Ахмедина, независимый эксперт, ясновидящая и другие свидетели.

Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды в ходе заседания рассказал о том, как начались первые ссоры между Бишимбаевым и Нукеновой, и показал фотографии с синяками на ее лице. По его словам, их ему отправила сама Салтанат, когда она жила с Бишимбаевым.

По результатам исследования судмедэксперта Тахира Халимназарова, погибшую, возможно, душили, а оскольчатый перелом носа мог появиться при сильном ударе об унитаз.

Помощница погибшей Анар Тасова показала участникам заседания фотографию Нукеновой с синяками на шее от 5 июля 2023 года.

Следующее заседание пройдет 10 мая в 10 утра.