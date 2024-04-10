Дело Бишимбаева: судмедэксперт считает, что Салтанат Нукенову душили

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны проходит заседание по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева. Сегодня допросили судмедэксперта Тахира Халимназарова, он показал на манекене все травмы на голове погибшей Салтанат Нукеновой и объяснил детали ее состояния до наступления смерти, передает корреспондент агентства Kazinform.

— По мягким тканям также обнаружены повреждения. Врачи указали как наружные повреждения, которые приводят к травмам головного мозга. Все наружные травмы и внутренние — это субдуральные гематомы. Субарахноидальные кровоизлияния обнаружены на мозжечке, в стволовой части головного мозга и травматический отёк головного мозга. Это всё в совокупности является тяжким вредом. Причина смерти — это вся травма в совокупности. Они отягащают друг друга. В первичной и дополнительной экспертизе они считаются как одна травма, —сообщил судмедэксперт.

Также, по результатам исследования эксперта Тахира Халимназарова, погибшую, возможно, душили.

Старую травму головы у погибшей определили при гистологической экспертизе. По словам судмедэксперта, это микроскопический участок, и он не имеет значения.

Тахир Халимназаров в ходе допроса сообщил, что оскольчатый перелом носа мог появиться при сильном ударе об унитаз.

Судмедэксперт Тахир Халимназаров ответил на вопросы участников судебного процесса.

— Признаков инерционной травмы или свободного падения тела нет. Не бывает такого многократного падения, чтобы образовался такой комплекс травм… Здесь эта травма и асфиксия сопровождались острой дыхательной недостаточностью. Нельзя говорить храп, человек хрипит, — уточнил эксперт.

На вопрос можно ли было спасти Салтанат Нукенову, если бы ей своевременно оказали помощь, он ответил, что это маловероятно.

Напомним, судебное заседание в отношении К.Бишимбаева проходит в СМУСе Астаны с участием присяжных заседателей и транслируется в прямом эфире на YouTube-канале ВС.

В столичном уголовном суде расследуют обстоятельства смерти Салтанат Нукеновой 9 ноября 2023 года в ресторане Астаны, который принадлежит брату Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев обвиняется по статьям. 1, ч. 2 статье 110 Уголовного кодекса (Истязание),. 5, ч. 2 статье 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), статье 14 ч. 2 (Рецидив особо тяжкого преступления).

Родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, директор столичного «Гастроцентра», на территории которого произошло убийство, обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 432 Уголовного кодекса) и недонесении о тяжком преступлении (ст. 434 Уголовного кодекса).

Брат погибшей Айтбек Амангельды показал фотографии с синяками на лице Салтанат Нукеновой в зале суда.

Куандык Бишимбаев не признал себя виновным в убийстве с особой жестокостью.

Защита Бишимбаева ввела суд и остальных участников процесса в заблуждение.

По результатам экспертизы, травмы на теле Салтанат не характерны для падений, ее смерть наступила через 6-8 часов после получения травм.

Куандык Бишимбаев заявил, что пытался покончить жизнь самоубийством не только в день смерти женщины, но и в камере СИЗО. Прокурор Саяхат Нурбеков опроверг его слова наблюдениями за обвиняемым в СИЗО.

Позже адвокаты Бишимбаева представили суду запись, якобы написанную погибшей.