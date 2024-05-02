Дело Бишимбаева: судья сняла с Байжанова обвинение по недонесению о преступлении

Судья Айжан Кульбаева сняла обвинение в недонесении о преступлении с брата экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева Бахытжана Байжанова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее на прошлом заседании об этом ходатайствовал гособвинитель.

— Суд постановил: производство по настоящему делу в отношении Байжанова по статье 434 УК в части недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении прекратить, в связи с отказом государственного обвинителя об обвинении, — зачитала судья.

Теперь Байжанова обвиняют только по статье 432 Уголовного кодекса «заранее необещанное укрывательство особо тяжкого преступления».

Судья Айжан Кульбаева объявила об окончании следствия и переходе к судебным прениям.

Напомним, Куандык Бишимбаев обвиняется по статьям п. 1, ч. 2 статье 110 Уголовного кодекса (Истязание), п. 5, ч. 2 статье 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), статье 14 ч. 2 (Рецидив особо тяжкого преступления).

Ранее департамент полиции по Астане возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес судьи Айжан Кульбаевой.

В интернете опубликовали изображения присяжных заседателей. Председательствующая по делу обязала удалить опубликованные материалы, а также запретила распространение изображений. В целях исключения подобных фактов представители СМИ были удалены из зала судебного заседания. Те, кто опубликовал изображения, будут привлечены к ответственности. Позже представителей СМИ вернули в зал заседания.

В ходе исследования материалов дела были допрошены брат погибшей Айтбека Амангельды, озвучены результаты экспертизы, свои показания дали двоюродная сестра погибшей Айнур Нукенова и подруга Аида Ахмедина, независимый эксперт, ясновидящая и другие свидетели.