Я не прошел тест Всевышнего: Бишимбаев выступает с последним словом

В Астане подходит к концу судебный процесс по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью своей жены Салтанат Нукеновой, передает корреспондент агентства Kazinform.

– Я специально пошел на открытый суд присяжных, несмотря на давление в СМИ, чтобы хотя бы до 10 человек донести правду. Я хотел быть выслушанным 10 людьми. Вам предстоит нелегкая ноша – решить судьбу и жизнь человека. Я знаю, что каждый человек проходит тест Всевышнего. 9 ноября я его провалил. В тот день я оскорбил все лучшее, что есть во мне. Мои действия стали причиной смерти любимого мною человека, горя ее родителей и близких, – произнес подсудимый Бишимбаев.

По мнению подсудимого на решение присяжных заседателей может повлиять карьера Куандыка Бишимбаева в прошлом.

– Уважаемые присяжные, спросите себя по совести, если бы здесь был не экс-министр, а обычный гражданин, было бы столько лжи и грязи? Моя судьба и жизнь зависит сейчас от вас. Не становитесь слепым орудием ненависти. Все, что вы сейчас видите в соцсетях и СМИ – проплаченная кампания против меня. Даже в суде защитник Вранчев пытался разжечь ненависть за мои прежние должности. Но меня судят не за это. Уважаемые заседатели, вы моя последняя надежда. Неважно, кем я был раньше, какие должности занимал, я такой же человек. Я заслуживаю честного и беспристрастного суда. Я осуждаю себя за все последствия. Я виноват, но не в умышленном убийстве. Я причинил смерть по неосторожности, – сказал подсудимый.

Следующее заседание пройдет 10 мая в 10 утра.

Напомним, Куандык Бишимбаев обвиняется по п.1, ч. 2 статьи 110 Уголовного кодекса (Истязание), п. 5, ч. 2 статьи 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), статье 14 ч. 2 (Рецидив особо тяжкого преступления).

Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды в ходе заседания рассказал о том, как начались первые ссоры между Бишимбаевым и Нукеновой, и показал фотографии с синяками на ее лице. По его словам, их ему отправила сама Салтанат, когда она жила с Бишимбаевым.

По результатам исследования судмедэксперта Тахира Халимназарова, погибшую, возможно, душили, а оскольчатый перелом носа мог появиться при сильном ударе об унитаз.

Помощница погибшей Анар Тасова показала участникам заседания фотографию Нукеновой с синяками на шее от 5 июля 2023 года.



