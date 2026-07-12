Риддер больше не ждет экстренной помощи: как ВКО готовится к новой зиме

В Восточном Казахстане подготовка к отопительному сезону вступила в самый активный этап. На ТЭЦ, котельных и тепловых сетях одновременно идут десятки ремонтов. Но главное внимание по-прежнему приковано к Риддеру — городу, который считался одним из самых проблемных в стране. Корреспондент агентства Kazinform разбирался, насколько регион сегодня готов к зиме и сможет ли Риддерская ТЭЦ обходиться дальше без экстренной помощи государства.

Подготовка идет по всей области

Еще несколько лет назад подготовка к отопительному сезону в Восточном Казахстане начиналась с тревожных сводок. Главный вопрос звучал одинаково: успеют ли завершить ремонты до холодов? После коммунального кризиса в Риддере региону фактически пришлось заново выстраивать всю систему подготовки к зиме. Увеличивать объемы ремонтов, пересматривать подходы к финансированию и брать под особый контроль наиболее изношенные теплоисточники.

Сейчас картина уже выглядит иначе. Ремонты одновременно идут практически на всех крупных объектах теплоснабжения области. Причем речь идет уже не о срочном устранении последствий аварий, а о плановой модернизации оборудования. На Усть-Каменогорской ТЭЦ в этом году капитально ремонтируют три котлоагрегата и два турбоагрегата, еще четыре котла проходят средний ремонт.

На Согринской ТЭЦ обновляют котлоагрегат № 3, турбоагрегат № 1 и другое основное оборудование. Параллельно продолжаются ремонты на районных теплоисточниках. В Белоусовке капитально ремонтируют один котел и обновляют еще четыре. В Алтае, Серебрянске и Новой Бухтарме модернизируют котельное оборудование.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

В Курчуме продолжается реконструкция двух котельных, в Улкен Нарыне готовят к зиме три теплоисточника, в Шемонаихе ремонтируют сразу шесть котлов. Одновременно продолжается обновление энергетической инфраструктуры. На гидроэлектростанциях ремонт уже выполнен более чем наполовину, продолжается капитальный ремонт электрических сетей и подстанций.

— Подготовка к отопительному сезону ведется в соответствии с утвержденным планом мероприятий. На трех теплоэлектроцентралях области запланирован ремонт 12 котлоагрегатов и восьми турбоагрегатов. На начало июля готовность трех ТЭЦ составляет 34%, остальных теплоисточников — порядка 35%. Все работы выполняются по графику и находятся на постоянном контроле местных исполнительных органов, — сообщил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ ВКО Самат Даиров.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Но при всей масштабности ремонтной кампании главным экзаменом для коммунальной системы региона по-прежнему остается Риддер. Именно здесь еще недавно каждая новая зима превращалась в испытание не только для жителей города, но и для всей страны. И именно здесь сегодня пытаются поставить точку в многолетней истории экстренных ремонтов.

Последний год, когда станции активно помогает государство

История Риддерской ТЭЦ давно перестала быть только коммунальной проблемой одного города. Осенью 2022 года она стала символом кризиса всей отрасли. Изношенное оборудование, десятки аварий, режим чрезвычайной ситуации и дома, которые оставались без тепла. За отопительный сезон 2022–2023 годов на станции произошло 67 аварий. Собственник уже не мог содержать предприятие в рабочем состоянии, а Правительству впервые пришлось взять финансирование ремонта фактически частной теплоэлектроцентрали на себя.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Затем началась работа, которую сами энергетики называют фактически вторым рождением станции. Сначала экстренно восстанавливали котлы, чтобы не допустить остановки теплоснабжения. Затем начали капитально ремонтировать турбины, циркуляционный водовод, вспомогательное оборудование, тепловые сети и инфраструктуру. Позже ТЭЦ передали в коммунальную собственность, а модернизация превратилась уже не в разовую антикризисную меру, а в долгосрочную программу восстановления.

О том, насколько масштабным оказалось восстановление станции, лучше всего говорят объемы вложений. За эти годы на модернизацию станции из республиканского и областного бюджетов направили больше 20 миллиардов тенге. Эти средства позволили не просто заменить отдельные узлы, а фактически заново собрать теплоэлектроцентраль: капитально отремонтировать котлы, восстановить турбогенераторы и обновить наиболее изношенные участки теплосетей.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Изменения хорошо видны в цифрах. Если в 2022 году износ оборудования превышал 82%, то сейчас он снизился почти вдвое — до 43,3%. Вместе со снижением износа сокращалось и количество аварий. После рекордных 67 остановок их число сначала уменьшилось до 45 следующей зимой, затем — до девяти, а в прошедшем отопительном сезоне и вовсе до пяти. Но нынешняя ремонтная кампания считается для станции особенной не только поэтому. В этом году капитально ремонтируют последние два котлоагрегата — № 5 и № 6. И после этого на предприятии рассчитывают окончательно перейти от постоянного восстановления к обычной системе плановых ремонтов.

— За четыре года был выполнен огромный объем работ. Практически полностью заменены поверхности нагрева котлоагрегатов. Этот год станет последним, когда мы обращаемся за средствами из резерва Правительства. В дальнейшем рассчитываем выполнять необходимые ремонты уже за счет тарифных и инвестиционных средств, — говорит директор Риддерского филиала АО «Шығыс жылу» Кирилл Голота.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Эту оценку разделяют и в Министерстве энергетики. По словам вице-министра Сунгата Есимханова, после завершения нынешней ремонтной кампании необходимость в очередных бюджетных вливаниях может отпасть.

— В этом году мы завершаем ремонт всех котлов и вспомогательного оборудования. По уровню износа станция уже имеет достаточно хороший показатель. Думаю, в следующем году бюджетные средства на Риддерскую ТЭЦ выделять уже не будем, — отметил вице-министр.

Нынешнее лето для Риддера можно считать рубежным. Впервые за последние годы здесь готовятся не к очередной зиме, которую снова придется переживать с помощью экстренных государственных вливаний, а к отопительному сезону, который должен показать — многолетняя программа восстановления действительно завершена.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Надежность зависит не только от ТЭЦ

Но даже полностью отремонтированная теплоэлектроцентраль сама по себе не гарантирует надежного теплоснабжения. Тепло еще необходимо без потерь доставить до домов. Как раз для этого одновременно с ремонтом станции в Риддере продолжается масштабное обновление городских теплосетей. В прошлом отопительном сезоне на отдельных участках трубопроводов произошло десятки порывов. После анализа всех аварий специалисты определили 12 самых проблемных участков, которые теперь ремонтируют в первую очередь.

— Во время прохождения отопительного сезона именно на этих участках произошло порядка 33 порывов. Поэтому было принято решение в первую очередь провести здесь капитальный ремонт. Сейчас работы уже ведутся на девяти участках, по остальным продолжается подготовка, — рассказал инженер станции Александр Беляков.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Всего в этом году в Риддере реконструируют 3,3 километра тепловых сетей. Работы одновременно ведут три подрядные организации. После завершения ремонта износ теплосетей должен снизиться с 59,1% до 56,7%, а самой станции — с 43,3% до 41,5%. На первый взгляд, уменьшение всего на два-три процента кажется незначительным. Но именно эти несколько процентов в коммунальной отрасли нередко становятся разницей между стабильной работой системы и десятками аварий в разгар морозов.

При этом обновление трубопроводов идет не только в Риддере. По данным управления энергетики и ЖКХ ВКО наиболее проблемный в регионе — район Алтай. Износ теплосетей здесь общей протяженностью 298 километров составляет 64,1 процента — самый высокий показатель в области.

— Работы в районе идут. В этом году в поселке Новая Бухтарма продолжается реконструкция сетей общей протяженностью 31,2 километра. После завершения проекта износ удастся снизить сразу на 10,5 процентов. Помимо этого, в Усть-Каменогорске уже завершен капитальный ремонт 1,7 километра из запланированных 2,3. Продолжается реконструкция теплосетей в Курчуме, Шемонаихе и других населенных пунктах региона, — отметил руководитель управления энергетики и ЖКХ ВКО Наурызбай Сармурзин.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Зима покажет: главный экзамен — впереди

Подготовка к отопительному сезону — это всегда работа на опережение. Ее невозможно оценить летом, когда котлы остановлены, а тепловые сети вскрыты для ремонта. Настоящую оценку дадут только первые сильные морозы. Но сегодня Восточный Казахстан подходит к ним значительно увереннее, чем несколько лет назад. Самый проблемный теплоисточник региона — Риддерская ТЭЦ — завершает многолетнюю программу восстановления, и уже вышел из красной зоны риска.

Продолжается модернизация других станций, котельных и тепловых сетей. При этом специалисты не скрывают, что коммунальная инфраструктура региона по-прежнему требует серьезных вложений. Практически все теплоисточники — возрастные, построенные несколько десятилетий назад. Им постоянно требуется ремонт, который невозможно завершить за один или два сезона. И программа модернизации продолжится и после нынешнего года.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Поэтому говорить о том, что все проблемы уже решены, пока рано. Скорее, нынешний отопительный сезон станет первой серьезной проверкой того, насколько эффективными оказались масштабные ремонты последних лет.

И если этой зимой регион пройдет без крупных коммунальных сбоев, это будет означать не просто успешное завершение очередной ремонтной кампании. Это станет подтверждением того, что регион смог перейти от многолетнего кризисного управления к стабильной и прогнозируемой работе системы теплоснабжения. Без экстренных решений и постоянной поддержки из резервов.

Ранее мы рассказывали, как идет подготовка к зиме в Казахстане: ремонты ведутся на 2 энергоблоках, 26 котлах и 16 турбинах.