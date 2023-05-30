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Государство оплатит ремонт проблемной ТЭЦ в Риддере

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
30 Мая 2023, 18:36
Государство оплатит ремонт проблемной ТЭЦ в Риддере Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ремонт проблемной ТЭЦ в Риддере осуществят за счет государства. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально на прошлой неделе мы разговаривали с акимом области, собственниками. Собственник понимает, что у него нет возможности профинансировать все эти мероприятия. В этой связи акимат взял в работу полностью управление этой станцией. Заключен договор доверительного управления между станцией и коммунальным предприятием «Усть-Каменогорские тепловые сети». Оформлена соответствующая заявка по расчетам, сделанным специалистами. По ремонту золоотвала – там есть проблема, что золоотвал уже заполнен и не позволяет работать без расширения. Думаю, что в ближайшее время Правительство примет соответствующее решение и по Риддеру начнутся ремонтные работы», – сказал Жандос Нурмаганбетов.

Вице-министр подчеркнул, что у собственника ТЭЦ в Риддере нет возможности для вложения средств в ремонт. Правительство берет на себя финансирование мероприятий по Риддеру за счет бюджета.

В конце апреля сообщалось, что руководство ТОО «RNGK», купившего Риддерскую ТЭЦ в январе текущего года, согласилось передать станцию в коммунальную собственность.

Также сообщалось, что жители Риддера останутся без горячей воды на все лето из-за ремонтных работ на ТЭЦ.


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