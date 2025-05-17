Выход из красной зоны: как Восточный Казахстан модернизирует устаревшую теплоэнергетику

Восточный Казахстан до этой весны оставался в так называемой «красной зоне». В ней те регионы, где высокий износ оборудования, и нередко случаются перебои с теплом. Однако после трёх лет системной работы, комплексных ремонтов и крупных государственных вложений ситуация начала меняться. Завершившийся отопительный сезон в области прошел почти без аварий.

Фото: Нелли Нигматуллина

За исключением одной, в Риддере. 20 декабря прошлого года в результате хлопка пылевоздушной смеси на Риддерской ТЭЦ пострадали шесть рабочих. Но и тогда дело было не в состоянии оборудования, а в ошибках при проведении ремонта. Поэтому по итогам сезона Министерство энергетики исключило из списка проблемных объектов Усть-Каменогорскую ТЭЦ. Следующая цель — вывести из него и Риддерскую станцию.

Что представляет собой теплоэнергетика ВКО сегодня

Теплоснабжение в Восточном Казахстане обеспечивает мощный, но всё же старый комплекс: 3 ТЭЦ, 33 централизованные и 201 автономная котельная. Общая протяженность теплосетей — 1 017 км, и более половины из них — 55,6% — изношены. По линиям электроснабжения ситуация ещё тревожнее — износ достиг 84,4%.

Фото: Нелли Нигматуллина

Тем не менее, отопительный сезон 2024–2025 годов прошёл в штатном режиме. Было поставлено 3,087 млн тонн угля, в том числе 1,225 млн тонн на ТЭЦ и 1,397 млн тонн на котельные. Заблаговременная доставка топлива сыграла ключевую роль в устойчивом прохождении зимы.

При этом на начало завершившегося недавно отопительного сезона состояние двух из трёх ТЭЦ вызывало опасения. Усть-Каменогорская и Риддерская станции долгое время находились в «красной зоне», то есть имели высокий износ оборудования и риск сбоев. Особенно тяжелой была ситуация в Риддере, где 3 года назад город с 60-тысячным населением оказался на грани энергетической катастрофы.

Риддер: станция, которая выжила

Риддер — единственный город в Восточном Казахстане, где слово «ТЭЦ» в 2022 году стало синонимом бедствия. Сначала в конце октября из-за некачественного мазута перестали работать котлы. Казалось, поломка — обычный промах «на совести» частного владельца станции, но за ней последовала целая цепь ошибок и аварий, а потом и настоящая зимняя битва за тепло. В ноябре теплоэлектроцентраль остановилась уже на несколько дней, при минусовых температурах и снегопадах. И лишь вмешательство властей спасло ситуацию. Но аварии следовали одна за другой — за зиму 2022–2023 сразу 67 инцидентов, в том числе на турбинном и котельном оборудовании.

Фото: Нелли Нигматуллина

А прокуратура обнаружила 240 нарушений. Заведены уголовные дела.

Экстренные бригады трудились круглосуточно. В городе был объявлен режим ЧС.

Государству пришлось оперативно менять законодательство, чтобы выделить средства на станцию, которая де-юре ещё не принадлежала местным властям.

Переговоры и передача в коммунальную собственность заняла почти год — процесс шел с юридическими рисками.

За это время власти региона и Министерство энергетики подготовили специальный механизм финансирования через резерв Правительства.

— Перед тем, как начать основную модернизацию, нам пришлось буквально спасать станцию от полного коллапса. Не работала подача угля, два котла были остановлены, оборудование морально устарело. Пятая турбина вообще была списана предыдущим собственником, — отмечает руководитель управления энергетики и ЖКХ ВКО Нурлан Рамазанов.

Фото: Нелли Нигматуллина

За прошедшие два года в ремонт ТЭЦ государство вложило более 15,5 млрд тенге — меняли котлы и турбины, обновили 19 км сетей, устанавливали автоматические системы управления и усиливали подачу топлива.

— У нас износ на станции был 75%. Сейчас — 46%. Если выполним весь запланированный объём в этом году — надеемся снизить его ещё на 10%. Тогда Риддер выйдет из красной зоны. Этим летом предусмотрена автоматизация бойлеров и редукционно-охладительных установок в турбинном цехе, замена поверхностей нагрева двух котлов, которые мы планомерно меняем уже третий год. Подрядчик определён и на этой неделе приступит к работе, — говорит Нурлан Рамазанов.

Для продолжения ремонта на этот год требуется ещё 2,4 млрд тенге. Из них 1 млрд 682 млн выделили недавно из резерва Правительства, оставшиеся 700 млн — это софинансирование из бюджета области. В планах также запросить у профильного Министерства еще около 3,5 млрд тенге, на капитальный ремонт 11 километров теплосетей. А в 2026–2027 годах в ведомстве намерены подготовить документацию на восстановление пятой турбины.

Фото: Нелли Нигматуллина

Усть-Каменогорск: тепло есть, но не всем хватает

Отопительный сезон в областном центре прошёл без сбоев. Именно поэтому Усть-Каменогорская ТЭЦ теперь оказалась в «желтой зоне». И намерена там закрепиться. Сейчас на предприятии идёт масштабная модернизация — впервые за последние 30 лет. В 2025 году здесь восстанавливают шесть из девяти котлоагрегатов, капитально ремонтируют газоходы, трубопроводы, систему золоудаления и вспомогательное оборудование. Подготовлены проекты по установке нового котлоагрегата производительностью 400 тонн в час и турбоагрегата мощностью 100 мегаватт. Эти меры направлены на техническое обновление основного теплоисточника областного центра, большая часть оборудования которого работает с середины прошлого века.

Реконструкция проводится по четырёхлетнему проекту «Тариф в обмен на инвестиции». Общий объём инвестиций составляет 17,5 млрд тенге, из которых 7,5 млрд освоят в этом году. Значительная часть средств — деньги потребителей, и именно поэтому проект находится под жёстким контролем антимонопольных органов.

— Ранее в истории такой обширной инвестиционной программы на Усть-Каменогорской ТЭЦ не наблюдалось. В рамках действующих мероприятий были утверждены новые мероприятия на сумму 3,2 миллиарда тенге. То есть, если раньше было 4,3 миллиарда тенге, с учётом новых, дополнительных инвестиций общая стоимость инвестиций составит на этот год 7,5 миллиардов тенге. Таким образом, с учётом вложения данных инвестиций, ожидается снижение износа с 65 до 62,63 процента, — сообщила замруководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий по ВКО Жумагуль Мусипова.

Фото: Нелли Нигматуллина

Крупные ремонтные работы начались и на Согринской ТЭЦ. Планируется восстановление двух из трёх котлов и строительство четвёртого котлоагрегата мощностью 60 гигакалорий, а также новой турбины на 30 мегаватт. Станция обеспечивает энергией не только жилые массивы в районе Согра, но и крупные промышленные предприятия, включая Титано-магниевый комбинат.

— Это будет строительство нового четвёртого котла, который даст 60 гигакалорий, и турбины на 30 мегаватт, что в целом обеспечит надёжность теплоснабжения не только микрорайона Новая Согра, но и всего города Усть-Каменогорска, — отметил руководитель управления энергетики и ЖКХ ВКО Нурлан Рамазанов.

Несмотря на масштабные работы, в Усть-Каменогорске сохраняется серьёзный дефицит тепла. По расчётам специалистов, главная станция, которая обеспечивает теплом до 80% территории города, уже не справляется с растущей нагрузкой. Особенно остро нехватка ощущается на левом берегу Иртыша, где за последние годы активно ведётся жилищная застройка. В период пикового потребления разница между потребностью и возможностью генерации достигает сотен гигакалорий.

Фото: Нелли Нигматуллина

— На сегодня у нас дефицит складывается 331 гигакалорию в час. И при вводе нового котлоагрегата в эксплуатацию дефицит тепловой снизится у нас на 130 гигакалорий, — пояснил директор по инвестиционным проектам и капитальному строительству Усть-Каменогорской ТЭЦ Олжас Асылханов.

Но даже с учётом запуска нового оборудования остаётся дефицит почти в 200 гигакалорий, который существующие мощности покрыть не могут. Учитывая демографический рост, промышленное развитие и старение инфраструктуры, региональные власти рассматривают строительство новой ТЭЦ как стратегически необходимый шаг. Несмотря на недовольство экологов.

Перспективы: новая ТЭЦ и переход на газ

В Усть-Каменогорске начата подготовка к строительству новой ТЭЦ. Это один из крупнейших инфраструктурных проектов в регионе, призванный решить проблему хронического дефицита тепла и снять нагрузку со стареющих источников генерации. Проект ТЭЦ–3 предусматривает строительство объекта мощностью 1 024 гигакалории в час. Ориентировочная стоимость — 714 млрд тенге. Работы планируют завершить к 2030 году.

Фото: Нелли Нигматуллина

Параллельно до конца текущего десятилетия в областном центре запланирована реализация ещё четырёх инфраструктурных проектов на общую сумму 168 млрд тенге. Их результатом станет добавление ещё 290 гигакалорий тепловой мощности. Это позволит значительно сократить разрыв между растущими потребностями города и техническими возможностями системы теплоснабжения.

Как пояснил в кулуарах Сената вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, строительство новой ТЭЦ в Усть-Каменогорске входит в межправительственное соглашение с Российской Федерацией, в рамках которого возводятся аналогичные объекты в Кокшетау и Семее.

— Было заключено межправительственное соглашение с Российской Федерацией. Задача — в 2028 году ввести Кокшетаускую ТЭЦ в работу. Также идет подготовительная работа по строительству Семейской и Усть-Каменогорской ТЭЦ. Российская сторона является только генеральным подрядчиком и обеспечивает льготное финансирование, — подчеркнул Есимханов.

Проектирование новой станции ведётся с учётом требований нового Экологического кодекса. Как сообщили в управлении энергетики и ЖКХ ВКО, объект будет отнесён к I категории экологической опасности, и на каждом этапе проектирования планируется проведение общественных слушаний. Главная задача — соблюдение экологических стандартов и снижение негативной нагрузки на атмосферу города.

— Ключевое преимущество новой ТЭЦ — её строительство позволит вывести из эксплуатации пять старых котельных общей мощностью 192,6 гигакалории в час. В итоге это приведёт к снижению выбросов. Ориентировочно — на 13 тысяч тонн в год, что составляет 30 процентов от текущих выбросов, — отметил Нурлан Рамазанов.

Одновременно с этим рассматривается переход действующих объектов на газ. Такой шаг позволит повысить экономичность производства, а также кардинально снизить объёмы выбросов в атмосферу.

Дефицит тепловой мощности уже сегодня ограничивает реализацию жилищных и инфраструктурных проектов. По данным отраслевых ведомств, отсутствие теплового резерва сдерживает запуск новых жилых массивов и препятствует привлечению инвестиций. Строительство новой ТЭЦ рассматривается как ключевое условие для устойчивого роста города и создания современной, экологически сбалансированной инфраструктуры.

Фото: Нелли Нигматуллина

Тепло в каждый район: ремонт котельных и возвращение централизованного отопления

Пока областной центр готовится к модернизации теплоисточников и строительству новой ТЭЦ, в районах Восточного Казахстана продолжается системная работа по обновлению котельных. В 2024 году капитальный ремонт был проведён сразу в нескольких населённых пунктах, благодаря чему в текущем отопительном сезоне удалось избежать крупных сбоев.

— В том году мы очень большой объём работ сделали по районам, которые в этом году уже не требуют вмешательства. Практически все котлы были отремонтированы в Улкен Нарыне. В Катон-Карагае построили новую котельную. В Зайсане заменили три из четырёх котлов. В результате — сезон прошёл без порывов и серьёзных аварий, — сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ ВКО Нурлан Рамазанов.

В 2025 году внимание сосредоточено на районах Алтай, Улан и Глубокое — именно там фиксируется наибольший износ оборудования. 9 апреля на сессии областного маслихата было одобрено выделение финансирования. На ремонт котельных в этих трёх районах из областного бюджета направлено порядка 900 млн тенге. Уже определяются подрядчики, и по графику работы должны начаться 15 мая и завершиться к августу–сентябрю, чтобы к зиме объекты вошли в сезон без задержек.

Фото: Нелли Нигматуллина

— По районам Улан, Алтай, Глубокое, которые нам сейчас поддержали со стороны бюджета, планируются ремонты основных элементов котлов: экранов, труб, а также вспомогательного оборудования — насосов, теплообменников. Это традиционно «узкие места», и мы надеемся, как и в прошлом году, завершить отопительный сезон без срывов, — отметил Рамазанов.

Параллельно в регионе продолжается долгосрочная программа по восстановлению централизованного теплоснабжения в населённых пунктах, где ранее системы были выведены из эксплуатации.

До 2030 года планируется реализация 11 проектов на сумму 16,7 млрд тенге. В ближайшие годы подключение к централизованному отоплению получат сёла Таврия (2025 год), Акжар и Самар (2026 год), Опытное поле (2027 год), Маркаколь и Бозанбай (2028 год).

Износ сетей: слабое звено теплоэнергетики

Модернизация ТЭЦ и котельных в Восточном Казахстане — лишь часть работы по восстановлению системы теплоснабжения. Без обновления тепловых сетей вопрос дефицита тепла остаётся открытым. Именно изношенные трубы — самое слабое звено в региональной теплоэнергетике. Протяжённость теплосетей в области превышает 1,3 тысячи километров, и большая их часть эксплуатируется с превышением нормативного срока службы.

В 2024 году в модернизацию теплосетей вложено 9,6 млрд тенге, что позволило обновить 61,3 км сетей и снизить их износ на 5% — с 60,6% до 55,6%. Но чтобы выйти хотя бы на уровень среднего технического состояния (износ ниже 50%), таких вложений потребуется еще не один год.

Фото: Нелли Нигматуллина

По расчётам специалистов, для модернизации лишь 57,2 километра трубопроводов в регионе необходимо дополнительно 29,4 млрд тенге из республиканского бюджета. В эту сумму входят как завершение уже начатых проектов, так и запуск новых участков.

В перечне переходящих объектов — четыре крупных проекта общей протяжённостью 32,9 километра. Среди них: теплосети по улице Шлюзной в Усть-Каменогорске, в посёлке Касыма Кайсенова (вторая очередь), а также завершение второй очереди работ в Новой Бухтарме и модернизация насосной станции в Шемонаихе. На их завершение требуется 6,5 млрд тенге.

Параллельно на стадии запуска находятся восемь новых проектов. Они охватывают разные районы области — от улиц Назарбаева, Придеповской и Садовой в Усть-Каменогорске до модернизации 16 центральных тепловых пунктов в Алтае, а также сетей в Серебрянске, Улкен Нарыне, сёлах Самар и Акжар. Общая протяжённость этих участков — 24,3 километра. Необходимый объём финансирования — 11,2 млрд тенге.

Дополнительно требуется 11,7 млрд тенге на начало ещё трёх проектов, по которым в настоящий момент ведётся разработка проектно-сметной документации.

Даже при активной реконструкции источников тепла, изношенные трубопроводы продолжают терять десятки гигакалорий ежедневно. Это не только сказывается на конечной температуре в домах, но и влечёт дополнительные расходы по компенсации утечек, рост затрат на обслуживание и повышает риск аварий.

Модернизация сетей — это не только инженерная задача. Это вопрос надёжности всей системы и доверия потребителей.

Масштабные вложения последних лет позволили снизить риски и подготовиться к следующему этапу модернизации. Однако задачи остаются значительными: необходимо продолжать обновление сетей, завершить реконструкцию станций, запустить строительство новой ТЭЦ. Восточный Казахстан лишь начинает выход из системного энергетического износа, и итоги этой работы во многом определит ближайшее десятилетие.