Авария произошла на ТЭЦ Риддера

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Ночью на Риддерской ТЭЦ произошла аварийная остановка сразу двух котлов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Устинка LIVE.

«В 3:45 произошла аварийная остановка котлов №1 и 2. В работе оставались котлы №3 и 4. В настоящее время после проведения ремонтных работ котел №2 растоплен, готовится к растопке котел №1, температура подачи составляет 52 градуса», - пояснил аким города Дмитрий Горьковой.

Ранее сообщалось, что с приходом новых собственников в АО «Риддер ТЭЦ» нормализовалась ситуация с теплом. Недавно в городе сняли режим ЧС, который действовал три месяца. Его ввели в начале ноября прошлого года после первой серьезной аварии на ТЭЦ, когда произошла остановка котлов.