Режим ЧС регионального масштаба объявили в Риддере

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - В Риддере объявлен режим ЧС регионального масштаба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Информационный центр ВКО.

Несколько дней назад на ТЭЦ Риддера произошло возгорание на 4 и 5 котлах высокого давления, а накануне - взрыв мелкодисперсной угольной пыли на тракте подачи топлива. Акимат области принял решение взять руководство станцией на себя, чтобы обеспечить эффективную работу теплоисточника для логического завершения отопительного сезона, поскольку новые владельцы ТЭЦ не справляются с возложенной ответственностью.

«Есть большие недостатки в работе ТЭЦ города, новый собственник с января не проявил никакой активности. За прошедший период образовалась задолженность свыше трёх миллиардов тенге, есть серьёзные проблемы с поставками мазута, угля, электроэнергии, с оплатой труда тех компаний, которые в ноябре взяли на себя и провели экстренные ремонтно-восстановительные работы. Зафиксировано 67 остановок, пожар на 4 и 5 котлах высокого давления, сгорела кабельно-проводниковая продукция, произошёл взрыв мелкодисперсной пыли на тракте подачи угля», - сказал аким области Даниал Ахметов.

Единственный выход из сложившейся ситуации - это передача станции в коммунальную собственность, считает руководство ВКО. В соответствии с действующим законодательством, это либо приобретение, либо владельцы ввиду финансовой несостоятельности должны передать ТЭЦ в собственность области. Сейчас, по словам главы региона, решены вопросы с поставками топлива и необходимого оборудования. Переговоры о передаче продолжатся на следующей неделе.

Вместе с тем, прокуратурой ВКО проведена проверка в деятельности предприятия с привлечением специалистов уполномоченных органов.

Результаты проверки показали неудовлетворительное техническое состояние АО «Риддер ТЭЦ». Установлено свыше 240 нарушений законодательства.

По актам надзора прокуратуры уполномоченными органами в отношении ТЭЦ наложены административные взыскания на сумму более 11 млн тенге, вынесены предписания об устранении нарушений.

Кроме того, в ходе прокурорской проверки установлено нарушение законодательства об естественных монополиях, а именно нецелевое расходование средств тарифной сметы и инвестиционной программы, на сумму 548 млн тенге.