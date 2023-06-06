Стартовал первый этап капитального ремонта ТЭЦ в Риддере

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - В Риддере стартовал первый этап капитального ремонта ТЭЦ. Полный ремонт теплоисточника, построенного в 50-х годах прошлого столетия, планируют завершить 15 сентября. Об этом стало известно в ходе пресс-тура с акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

АО «Риддер ТЭЦ» - один из стратегических теплоисточников Казахстана, который этой зимой перенес ряд аварий и остановок. Однако несмотря на износ оборудования, смену собственника и миллиардные долги предприятия, власти региона, чтобы не допустить очередного энергетического коллапса, взяли энергообъект, обеспечивающий теплом город с населением почти 60 тысяч человек, под оперативное управление и уже приступили к его восстановлению.

«Начался первый этап серьезных работ. Все 6 котлов требуют капремонта. При этом, у нас жесточайший лимит по времени и большая ответственность перед населением в преддверии отопительного сезона. Все сложнотехническое оборудование, к примеру 6 больших шаровых мельниц, будет делать завод «Казцинкмаш». И все остальное оборудование, в основном, будет ремонтироваться на заводах ВКО. Другая важная задача – закрыть контур здания и не дать выходить теплу. Третья задача – пыль. Необходимо восстановить вентиляцию воздуха, которая не работала десятилетиями, чтобы работникам не приходилось дышать этим, - рассказал Даниал Ахметов. – Четвертая задача – энергетическая часть. 3 турбины, имеющиеся здесь, могли бы вырабатывать более 50 МВт, но эта задача сейчас невыполнима. Мы хотим вывести их на 25-30 МВт, чтобы закрыть собственное потребление, а небольшой профицит энергии планируется давать Казцинку или городу».

Кроме того, 3 пожара и 2 взрыва перенес тракт подачи угля. Работникам вручную приходилось подавать 267 тонн топлива. Тракт в кратчайшие сроки удалось восстановить, но теперь предстоят более основательные работы по завершению ремонта 1 тракта и запуску резервной линии, а также восстановлению конструкций после пожара. ТЭЦ нуждается в приобретении портального крана. Власти намереваются купить новый, либо найти 2 экскаватора для решения проблемы разгрузки угля. Мазутное хозяйство станции также восстановили до рабочего состояния. Однако «сердце» ТЭЦ, багерная станция, нуждается в серьезном ремонте.

Кроме того, на золоотвале будут проводить большую реконструкцию. Как отметил Даниал Ахметов, ни одной тонны золы туда уже невозможно сбросить. Он полностью заполнен. Специалисты уже продумали техническое решение данной проблемы. Параллельно планируется реконструкция второй части золоотвала.

Оказалось, трудности возникают с водообеспечением теплоисточника и города в целом в период, когда на реке Громотуха идет шуга. Руководством водоканала Риддера разрабатываются проекты по бесперебойному снабжению водой горожан и станции.

Впервые за 5 лет в Риддере проведены гидравлические испытания тепловых сетей. Будет осуществлена замена 3,3 км труб.

Стоит отметить, что подрядные организации приступили к работе еще до поступления финансирования.

«Таким образом, ремонтные работы уже ведутся на всех 6 котлах станции. Генеральным подрядчиком выступила компания «Перспективные технологии-Казахстан». На данный момент задействовано 128 человек», - сказал Игорь Михайленко, генеральный директор АО «Риддер ТЭЦ».

По словам нового руководителя ТЭЦ, который, к слову, 5 лет назад работал здесь и знает объект изнутри, после такого запущения теплоцентраль придется буквально перестраивать заново.

«Что касается формы собственности ТЭЦ, мы работаем над тем, чтобы она перешла в государственное управление. Надежды, что придет инвестор, который будет на собственные миллиарды ремонтировать этот объект, к сожалению, нет. Таких филантропов не находится. Поэтому работать будем мы. Подразделение данной ТЭЦ войдет в состав «АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», договор заключен. Юридические вопросы решаются», - заключил Даниал Ахметов.