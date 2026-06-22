Подготовка к зиме в Казахстане: ремонт идет на 2 энергоблоках, 26 котлах и 16 турбинах

В Министерстве энергетики прошло очередное заседание штаба по подготовке энергетических объектов и инфраструктуры к отопительному сезону 2026–2027 годов, передает агентство Kazinform.

Председатель Комитета государственного энергетического контроля и надзора Минэнерго Ержан Ертаев отметил, что обеспечение надежного прохождения предстоящего отопительного сезона остается одной из ключевых задач отрасли.

Фото: Минэнерго РК

— Главная задача — обеспечить стабильное тепло- и электроснабжение населения в предстоящий осенне-зимний период. Для этого все ремонтные работы должны быть выполнены качественно, в полном объеме и в установленные сроки. Каждый руководитель предприятия несет персональную ответственность за результат, — подчеркнул Ержан Ертаев.

Фото: Минэнерго РК

Рассмотрены вопросы выполнения ремонтной кампании на электрических станциях, подготовки тепловых и электрических сетей, обеспечения устойчивой работы Единой электроэнергетической системы, накопления запасов топлива, газоснабжения регионов и организации перевозок угля.

В Минэнерго отметили, что масштабная ремонтная кампания ведется во всех регионах страны в соответствии с утвержденными графиками.

— На сегодняшний день на электрических станциях завершен капитальный ремонт 16 единиц основного оборудования — 2 энергоблоков, 10 котлов и 4 турбин. В настоящее время ремонтные работы продолжаются на 2 энергоблоках, 26 котлах и 16 турбинах. В электрических сетях отремонтировано около 4,8 тыс. км линий электропередачи, 107 подстанций и 1065 распределительных пунктов — это часть годового плана, который включает 17 098 км линий, 444 подстанции и 3408 распредпунктов. По тепловым сетям из запланированных 377 км реконструкции и капремонта работы уже идут на 213 км, из которых 52 км полностью завершены, — сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Минэнерго РК

Также были обсуждены вопросы, требующие повышенного контроля в период подготовки к зиме. Руководители энергопредприятий и акиматов доложили о принимаемых мерах по обеспечению надежной работы энергообъектов, выполнению ремонтных программ и своевременному завершению инфраструктурных проектов.

Кроме того, внимание было уделено объектам и регионам, где сохраняются риски по организации и срокам ремонтных работ. Руководителям предприятий и местным исполнительным органам поручено принять исчерпывающие меры по устранению рисков и обеспечить безусловное выполнение всех запланированных мероприятий до начала отопительного сезона.

По итогам заседания энергопредприятиям поручено обеспечить безусловное выполнение ремонтных программ и усилить контроль за техническим состоянием оборудования. Акиматам — принять необходимые меры для своевременного завершения работ на объектах теплоснабжения и электросетевого комплекса.

Фото: Минэнерго РК

Территориальным департаментам Комитета поручено на еженедельной основе осуществлять мониторинг подготовки энергообъектов и обеспечивать оперативное реагирование на возникающие риски.

Ержан Ертаев подчеркнул, что все мероприятия по подготовке к отопительному сезону должны быть завершены в установленные сроки, а ход подготовки — оставаться на постоянном контроле всех ответственных организаций.