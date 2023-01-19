Полномасштабная реконструкция ТЭЦ в Риддере запланирована в мае

19 Января 2023, 15:25

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Износ оборудования на ТЭЦ в Риддере достиг показателя 74,5%. Полномасштабная реконструкция запланирована в мае. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Как сообщалось, в 06:54 на ТЭЦ в Риддере произошел пожар в цехе топливоподачи, в связи с чем вновь снизилась температура в теплосети. По данным ДЧС ВКО, на данный момент возгорание ликвидировано, жертв и пострадавших нет.

Возникшая проблема с поставкой угля к котлоагрегатам решена переводом их на мазутное топливо – на теплостанции есть свои запасы, кроме того, из Усть-Каменогорска в Риддер сейчас направлено 960 тонн мазута, и этого должно хватить на пять дней.

На место происшествия экстренно выехал аким области Даниал Ахметов. Глава региона возглавляет оперативный штаб по ликвидации аварийной ситуации на ТЭЦ в Риддере. Он отметил, что в сутки предприятие расходует 240 тонн мазута, рабочие полностью восстановят сгоревший цех за три дня, следовательно, ситуацию нельзя назвать критической.

Даниал Ахметов неоднократно выходил с предложением передать ТЭЦ Риддера в коммунальную собственность, поскольку отношение ее нынешних владельцев к объекту уже принесло немало проблем жителям города.

С начала ноября прошлого года буквально одна за одной происходят аварийные и внештатные ситуации: дважды затапливало багерную насосную, были проблемы с электроснабжением. Вместо 75 рабочих, требующихся по штату, до первой аварии на ТЭЦ работали всего 29 человек. Сейчас там круглосуточно трудятся почти 150 человек – это специалисты многих крупных предприятий области. Именно они будут ликвидировать последствия пожара в цехе топливоподачи, и они же оперативно устраняют все неполадки, ремонтируют оборудование, стараются не допустить значительного снижения температуры в системе.

По официальным данным, износ оборудования на теплоисточнике достиг показателя 74,5%. На ближайшее время запланирован ремонт оставшихся двух котлов, которые будут находиться в резерве на случай аварийной ситуации. Уже в мае начнется полномасштабная реконструкция ТЭЦ в Риддере, чтобы следующий отопительный сезон прошел без подобных происшествий.

Фото: tets.kz