На реконструкцию ТЭЦ Риддера выделено 7,3 млрд тенге

В Восточном Казахстане ведутся масштабные работы по реконструкции Риддерской ТЭЦ. На сегодня готовность станции составляет более 80%, выполнен ремонт 5 котлоагрегатов и 8 турбоагрегатов. Ремонтная программа здесь завершится до октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр с акимом региона Ермеком Кошербаевым посетил Усть-Каменогорскую и Риддерскую ТЭЦ, ознакомился с ходом подготовки к новому отопительному сезону. На теплообъектах региона завершаются ремонтные работы, ТЭЦ готовят к пуско-наладке.

Сейчас ведутся масштабные работы по реконструкции Риддерской ТЭЦ. Из резерва Правительства на ремонт станции выделено 7,3 млрд тенге. На капитальный ремонт теплосетей моногорода в этом году направлен 1,1 млрд тенге. Также из местного бюджета направлено более 500 млн тенге на ремонт инфраструктуры, задействованной в производственном процессе.

Первому заместителю Премьер-министра сообщили, что пусконаладочные работы на Риддер ТЭЦ идут в соответствии с намеченным графиком. Ремонт котлоагрегатов № 1, 2, 3 близится к завершению, уже собраны и установлены поверхности экранов, накануне котлы были заполнены водой для дальнейшей промывки.

Также в ходе визита делегация побывала на Усть-Каменогорской ТЭЦ, где ремонтные работы начались сразу, как только был закончен предыдущий отопительный сезон. В этом году затраты на эти цели составили более 8,6 млрд тенге, почти 1 млрд тенге поступил по программе «Тариф в обмен на инвестиции».