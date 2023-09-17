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    12:26, 17 Сентябрь 2023 | GMT +6

    На реконструкцию ТЭЦ Риддера выделено 7,3 млрд тенге

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    Фото: primeminister.kz
    В Восточном Казахстане ведутся масштабные работы по реконструкции Риддерской ТЭЦ. На сегодня готовность станции составляет более 80%, выполнен ремонт 5 котлоагрегатов и 8 турбоагрегатов. Ремонтная программа здесь завершится до октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    В рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр с акимом региона Ермеком Кошербаевым посетил Усть-Каменогорскую и Риддерскую ТЭЦ, ознакомился с ходом подготовки к новому отопительному сезону. На теплообъектах региона завершаются ремонтные работы, ТЭЦ готовят к пуско-наладке.

    Сейчас ведутся масштабные работы по реконструкции Риддерской ТЭЦ. Из резерва Правительства на ремонт станции выделено 7,3 млрд тенге. На капитальный ремонт теплосетей моногорода в этом году направлен 1,1 млрд тенге. Также из местного бюджета направлено более 500 млн тенге на ремонт инфраструктуры, задействованной в производственном процессе.


    Первому заместителю Премьер-министра сообщили, что пусконаладочные работы на Риддер ТЭЦ идут в соответствии с намеченным графиком. Ремонт котлоагрегатов № 1, 2, 3 близится к завершению, уже собраны и установлены поверхности экранов, накануне котлы были заполнены водой для дальнейшей промывки.


    Также в ходе визита делегация побывала на Усть-Каменогорской ТЭЦ, где ремонтные работы начались сразу, как только был закончен предыдущий отопительный сезон. В этом году затраты на эти цели составили более 8,6 млрд тенге, почти 1 млрд тенге поступил по программе «Тариф в обмен на инвестиции».


    Теги:
    Правительство РК ТЭЦ Восточно-Казахстанская область Главная Правительство
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