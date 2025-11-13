Путин: Россия высоко ценит дружеские отношения с Казахстаном

— Для России Казахстан — союзник, стратегический партнер и добрый сосед, с которым мы выстраиваем многоплановые и равноправные отношения на принципах дружбы, взаимного доверия и уважения. Искренне дорожим прочными, проверенными временем связями с казахстанскими коллегами, гордимся богатой общей историей, традициями взаимопомощи и поддержки, бесценным капиталом культурных, духовных и человеческих контактов. На этой основе сообща стремимся крепить и расширять обоюдно выгодное взаимодействие в политике, экономике, в гуманитарной сфере, — сказал Владимир Путин во время переговоров в Москве.

Он отметил, что программа визита Президента Казахстана весьма насыщенная. Проведены результативные переговоры, по итогам которых одобрен солидный пакет межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, коммерческих контрактов.

— А главное — вместе с Президентом Казахстана мы подписали Декларацию о переходе российско-казахстанских отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Казахская мудрость гласит: «Силы орла — в крыльях, а человека — в друзьях». И Россия, безусловно, очень ценит добрые, дружественные отношения с Казахстаном. Мы готовы совместно решать самые масштабные задачи, уверенно двигаться вперед на благо интересов наших стран и народов, — сказал Президент России.

В конце своей речи перед государственным обедом в честь Президента Казахстана Президент России предложил тост «за дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества Российской Федерации и Республики Казахстан. За дружбу и процветание наших братских народов, за здоровье Касым-Жомарта Кемелевича и всех присутствующих».

Отметим, что Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.

Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду. Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

Также сегодня состоялись переговоры Президентов Казахстана и России.

Касым-Жомарт Токаев пригласил Владимира Путина посетить Казахстан в 2026 году.