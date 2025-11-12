Касым-Жомарт Токаев пригласил Владимира Путина посетить Казахстан в 2026 году

— С удовольствием приглашаю Вас посетить Казахстан в следующем году с государственным визитом. Это, как вы правильно сказали, дело не в протокольных деталях, а дело по сути. То есть, мы должны подписывать новое поколение документов на самом высшем уровне и следить, наблюдать за их должной реализацией. Это крайне важно. Благодарю еще раз за гостеприимство, — сказал Президент РК во время переговоров с Путиным в Москве.

Президент России ответил, что с удовольствием приедет.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.

Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду.

Также Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.





