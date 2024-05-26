Президент в Сингапуре, петиция по утильсбору и майский снег – как прошла неделя в РК

Минувшая неделя в Казахстане была насыщенной. В стране все еще актуальна тема паводков, но большее внимание приковано уже к устранению их последствий. Об этом и других событиях – в обзоре корреспондента агентства Kazinform.

Фото: Акорда

На прошлой неделе Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Сингапур. Президент Казахстана встретился с Президентом Республики Сингапур Тарманом Шанмугаратнамом и Премьер-министром Лоуренсом Вонгом. Выступая на Казахско-сингапурском бизнес форуме, Касым-Жомарт Токаев сообщил о готовности Казахстана обеспечить поставки в Сингапур критически важного сырья и природных ресурсов. Он обозначил ряд перспективных направлений сотрудничества. В качестве первой задачи назвал сектор городского развития. Президент полагает, что большие возможности для взаимодействия имеются в биотехнологической отрасли и медицине, цифровом секторе.

Кроме того, в рамках государственного визита Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с 46-й сингапурской лекцией, в которой высказал свое видение роли средних держав в обеспечении глобальной безопасности, стабильности и устойчивого развития. Он обратил внимание на возрастающую вероятность новой холодной войны. Глава государства заявил, что наша страна, идущая по пути строительства Справедливого Казахстана, твердо привержена принципам и ценностям ответственной дипломатии. Он подчеркнул, что нейтралитет не следует принимать за отсутствие убежденности. Это сознательный выбор в пользу дипломатии и диалога, а не конфликта и принуждения.

Подробнее о визите Касым-Жомарта Токаева в Сингапур можно прочитать здесь.

Начавшиеся в марте паводки все еще продолжается. Теперь стихия угрожает Атырауской области. Из-за большого количества воды и сильного ветра произошел прорыв дамбы вдоль канала Соколок.

Фото: МЧС РК

В субботу, 25-го мая, спасатели эвакуировали жители села Талдыколь в Атырау. Во все остальных регионах, где бушевали паводки, устраняют их последствия, помогают пострадавшим вернуться к обычной жизни. Подробнее о том, как казахстанцы пережили сильнейшее за 80 лет наводнение и какую поддержку получают, в нашем материале по ссылке.

Фото: Минводы РК

В зоне особого внимания находится Восточно-Казахстанская область, куда идет вода из Китая, где произошел прорыв дамбы, из-за чего возможно повышение воды в реке Кара Ертис. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов вылетел в регион, проверил работу гидротехнических объектов ВКО. Он заявил, что Бухтарминское водохранилище готово принять 10 млрд кубометров воды из Китая.

На встрече с жителями области Н.Нуржигитов сообщил, что министерство планирует построить водохранилище на реке Кендерлик в Зайсанском районе. Новое водохранилище сможет накапливать 60 млн кубометров воды.

Кроме того, в министерстве на прошлой неделе сообщили о строительстве пяти водохранилищ в области Абай. Всего, согласно Концепции развития системы управления водными ресурсами до 2030 года, планируется строительство 20-ти водохранилищ и

реконструкция 15-ти на территории 9 областей, модернизация более 14 тысяч километров

ирригационных каналов.

Фото: Midjourney

Вслед за наводнением в некоторых регионах страны в июне ожидается засуха. По прогнозам синоптиков, в целом по стране увлажнение ожидается близким к многолетним значениям. За исключением отдельных районов Костанайской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областей, где возможна атмосферная засуха.

Фото: МСХ

Угрожает осложнить ситуацию фермерам саранча. Из-за холодной погоды в восточных, северных и центральных регионах отрождение и развитие личинок вредителя затянулось. В Актюбинской же области активно обрабатывают поля. Здесь зафиксировали массовое отрождение саранчи. Учитывая большой размах распространения саранчи, сложности работы в труднодоступных местах и важность знания точного месторасположения личинок, Министерство сельского хозяйства закупит территориальным инспекциям Комитета государственной инспекции в АПК дроны для мониторинга саранчи и составления точных фитосанитарных карт. Об этом сообщил вице-премьер Серик Жумангарин на заседании оперативного штаба по борьбе с саранчой.

Фото: pixabay

Продолжение на прошлой неделе получила тема с отменой утильсбора. Петиция, опубликованная на официальном портале «E-Petition.kz», собрала необходимое количество подписей для рассмотрения. При достижении порога в 50 тыс. подписей ее должны передать в Министерство промышленности и строительства РК. Ведомство должно организовать работу комиссии, в которую войдут представители заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений.



Между тем в стране изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права. Теперь процедура будет проходить открыто, процесс сдачи экзаменов будут отслеживать с помощью онлайн трансляции. Введена норма по обязательной регистрации обучаемых в информационной системе «Автошкола», чтобы исключить корректировку списков. Отменена самостоятельная подготовка водителей. Меры приняты в связи с ухудшением транспортной дисциплины на дорогах. Изменения внесут и в механизм проведение техосмотра.

Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

На прошлой неделе во всех школах Казахстана завершился учебный год для 3,8 млн обучающихся, из них 186 тысяч выпускников. Отметили его в этом году проведением единых классных часов «Білімім — Отаныма». Для выпускников прошло мероприятие «Мектебім, саған мың алғыс!». Торжественная церемония вручения аттестатов назначена на 12–15 июня.

Фото: Kazinform

Не обошлось без сюрпризов погоды. В Шымкенте ливень парализовал движение на дорогах. В Астане из-за сильного дождя оказались подтопленными несколько улиц. В это же время в Акмолинской области выпал снег, из-за чего пришлось ограничивать движение на загородных трассах.