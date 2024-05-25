Снег в конце мая: аномальная погода охватила Акмолинскую область

В Акмолинской области в конце мая выпал снег. Ранее в «Казгидромет» прогнозировали минусовую температуру, передает корреспондент агентства Kazinform.

Обильный снегопад наблюдается в городах Акколь и Ерейментау, а также в других населенных пунктах близ столицы.

Ранее в «КазАвтоЖол» сообщали о закрытии участка дороги Алматы — Екатеринбург (станция Колутон — село Новочеркасское).

— Для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники филиала «КазАвтоЖол» своевременно проводят уборку снега на дорогах, — сообщает «КазАвтоЖол».

«Казгидромет» прогнозировал плохую погоду с осадками. К примеру, в Астане 25 мая днем ожидается временами сильный дождь и шквалистый ветер. Ветер будет северо-восточного направления с порывами 15-20 м/с, временами до 23 м/с.

Ночью на юго-востоке Акмолинской области ожидаются временами сильные осадки (дождь с переходом в снег), днем на юго-востоке области временами сильный дождь. На западе, юге, востоке области — шквал. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на западе, юге, востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с. Ночью на северо-западе области ожидаются заморозки -2°C.