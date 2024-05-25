Неустойчивая погода с дождями, туманами и шквалистым ветром ожидается в Казахстане

По данным РГП «Казгидромет» на большей части территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает агентство Kazinform со ссылкой на синоптиков.

В Астане 25 мая днем ожидается временами сильный дождь и шквалистый ветер. Ветер будет северо-восточного направления с порывами 15-20 м/с, временами до 23 м/с.

Ночью на юго-востоке Акмолинской области ожидаются временами сильные осадки (дождь с переходом в снег), днем на юго-востоке области временами сильный дождь. На западе, юге, востоке области — шквал. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на западе, юге, востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с. Ночью на северо-западе области ожидаются заморозки -2°C.

На севере Карагандинской области ожидается сильный дождь, днем на севере, востоке, в центре области — гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области — туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, ночью на севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20, на юге области временами 23 м/с.

Ночью ожидаются осадки, на севере, востоке области — сильные осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке области временами сильный дождь, гроза, град. Ветер западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20, порывы 25 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 2-7°, на юго-востоке области +10°, на западе области заморозки -2°C. В Караганде ожидается гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске ночью ожидаются заморозки -1-3°C.

На востоке, в центре, горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 мая в горных районах ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь снег), днем в центре области сильный дождь. 26–27 мая ветер северо-восточный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до +10+15°, в горных районах области +2+7°. 27 мая ночью на севере, в горных районах области ожидаются заморозки -3°C. В Талдыкоргане ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Жезказгане 25 мая ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

В Таразе 26 мая ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до +5+7°, днем до +15+17°.

25 мая днем в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Днем на западе, юге, в горных и предгорных районах области временами гроза. Утром и днем на севере области — пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем 15-20, на севере, в горных районах области порывы 23-28 м/с. 25–26 мая в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 мая ночью в горных районах ожидаются осадки (дождь переходом в мокрый снег), туман. Ветер северо-западный, ночью 15-20 м/с, на севере, в горных районах области порывы 23-28 м/с, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до +3+8°, на севере, в горных районах области заморозки -2°C. В Туркестане 25 мая днем временами ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем временами 15-20 м/с.

25 мая днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Ночью в горных районах области — гроза, днем на севере, юге, в горных районах области — гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

26 мая ночью в горных районах в ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до +5+10°C, в горных районах области +2°C, днем до 13-18, в горных районах области +10°C. 27 мая ночью в горных районах области ожидаются заморозки -2°C. В Таразе 25 мая днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте 25 мая днем временами ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем временами 15-20 м/с.

25 мая ночью в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, ночью на юге, востоке области порывы 17-22 м/с. В Конаеве ночью ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, ночью порывы 17-22 м/с.

26 мая на юге области ожидается сильный дождь, в горных районах области — осадки, временами сильные осадки (дождь снег). 26–27 мая ветер северо-восточный, на востоке, юге области 15-20, временами порывы 25 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до +10+15°, в горных районах области +3+8°. 27 мая ночью на севере, в горных районах области ожидаются заморозки -3°C. В Алматы 25 мая ночью ожидается гроза, при грозе порывистый ветер 15 м/с.

25 мая ночью на западе, юге в Абайской области ожидается гроза. Днем на севере, юге, в центре области ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, ночью на юге области, днем на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

27 мая ночью ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до +2+7°, на юге, в центре области заморозки -2°C. В Семее 25 мая днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем при грозе порывы 15-18 м/с.

25 мая ночью на западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, утром и днем на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. На северо-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность. В центре области ожидается высокая пожарная опасность.

27 мая ночью ожидаются осадки, на востоке области временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, на юге, востоке, в центре области 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-5°C, на юге области +8°C, на севере, востоке области заморозки -3°C. В Усть-Каменогорске 25 мая днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем при грозе порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

25 мая днем в Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°C. На западе, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°C.

Ночью на востоке, в центре Павлодарской области ожидается сильный дождь, днем на западе, юге области — гроза, град, шквал. Ветер северный при грозе 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидается сильный дождь, днем гроза. Ветер северный при грозе 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер северо-восточный, северный ночью на юге, востоке области 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер северо-восточный ночью порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северный ночью на западе, днем на большей части области 15-20 м/с. 25 мая на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается ветер северный порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, ночью на северо-западе, северо-востоке области 15-20 м/с, днем по области временами порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, западе Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на востоке, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с. Ночью заморозки -1-6°C. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ночью ожидаются заморозки -1-3°C.