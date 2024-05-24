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    16:00, 24 Май 2024 | GMT +6

    Водохранилище планируют построить на реке Кендерлик ВКО

    Водохранилище планируют построить на реке Кендерлик ВКО
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Министерство водных ресурсов и ирригации планирует построить водохранилище на реке Кендерлик в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области. Об этом в ходе встречи с жителями региона сообщил глава ведомства Нуржан Нуржигитов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Новое водохранилище сможет накапливать 60 млн кубометров воды. Это позволит обеспечивать поливной водой 20 тысяч гектаров посевных площадей Зайсанского района.

    - Строительство водохранилища является стратегически важным для Восточно-Казахстанской области. Реализация проекта поможет развитию сельского хозяйства в регионе, повышению производительности и устойчивому обеспечению водой местных аграриев. Также это улучшит качество жизни граждан, внеся значительный вклад в экономическое развитие области, – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

    Нуржан Нуржигитов
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    На сегодня Комитетом водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации разработано инвестиционное предложение по проекту. Оно направлено на согласование в Министерство национальной экономики. После получения положительного экономического заключения составляется технико-экономическое обоснование проекта.

    По поручению Президента министерство разработало Концепцию развития системы управления водными ресурсами, согласно которой в стране будут построены 20 новых водохранилищ.

    Ранее сообщалось, что Министерство водных ресурсов и ирригации планирует построить 5 новых водохранилищ в области Абай. 

    Теги:
    Минводы и ирригации РК ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Вода Нуржан Нуржигитов Водохранилище
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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