Водохранилище планируют построить на реке Кендерлик ВКО

Министерство водных ресурсов и ирригации планирует построить водохранилище на реке Кендерлик в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области. Об этом в ходе встречи с жителями региона сообщил глава ведомства Нуржан Нуржигитов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новое водохранилище сможет накапливать 60 млн кубометров воды. Это позволит обеспечивать поливной водой 20 тысяч гектаров посевных площадей Зайсанского района.

- Строительство водохранилища является стратегически важным для Восточно-Казахстанской области. Реализация проекта поможет развитию сельского хозяйства в регионе, повышению производительности и устойчивому обеспечению водой местных аграриев. Также это улучшит качество жизни граждан, внеся значительный вклад в экономическое развитие области, – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

На сегодня Комитетом водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации разработано инвестиционное предложение по проекту. Оно направлено на согласование в Министерство национальной экономики. После получения положительного экономического заключения составляется технико-экономическое обоснование проекта.

По поручению Президента министерство разработало Концепцию развития системы управления водными ресурсами, согласно которой в стране будут построены 20 новых водохранилищ.

Ранее сообщалось, что Министерство водных ресурсов и ирригации планирует построить 5 новых водохранилищ в области Абай.