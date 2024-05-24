5 новых водохранилищ построят в области Абай

Министерство водных ресурсов и ирригации планирует построить 5 новых водохранилищ в области Абай. Об этом во время встречи с жителями региона сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов. Новые водохранилища смогут накапливать более 156 млн кубометров воды на нужды области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минводы РК.

В частности, в Урджарском районе появятся водохранилища на реках Келдимурат (30 млн кубометров) и Коктерек (31,4 млн кубометров). В Кокпектинском районе водохранилище будет построено на реке Малая Буконь (30 млн кубометров), в Аксуатском районе — на реках Каргыба (20 млн кубометров) и Базар (45 млн кубометров).

На сегодня готово технико-экономическое обоснование для водохранилища на реке Каргыба. По остальным 4-м проектам Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации готовит инвестиционное предложение.

— Новые водохранилища улучшат качество жизни граждан, внесут значительный вклад в экономическое развитие региона и эффективно поспособствуют стабильному водоснабжению местных аграриев. Ранее министерство разработало Комплексный план развития водной отрасли Республики Казахстан до 2028 года, в рамках которого проводится данная работа, — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Также в области будут реконструированы 17 каналов.

- Перед нами стоят несколько вызовов. Во-первых, изменение климата, которое требует адаптации действующих систем управления и использования воды. Второе – рост населения и урбанизация, с которыми возрастает спрос на воду. Третье – загрязнение водных источников и экосистем, угрожающее не только качеству воды, но и здоровью граждан. Чтобы успешно справиться с этими вызовами, мы работаем по трем ключевым направлениям. Первое – создание новой нормативно-правовой базы, направленной на экономию и повторное использование воды. Второе – полномасштабная модернизация инфраструктуры и внедрение передовых водосберегающих технологий. Третье – усиление сотрудничества с соседними странами,– сообщил Нуржан Нуржигитов.

Например, ведомством разработан новый Водный кодекс.

В новой редакции документа, внесенного в Мажилис Парламента, приоритет отдан охране воды от истощения, загрязнения и засорения, а сам ресурс больше не рассматривается исключительно как источник экономической выгоды. На законодательном уровне ужесточается ответственность за нарушения в водной сфере. Появились требования по улучшению качества питьевой воды. Значительно расширилась глава, посвященная водоснабжению и водоотведению населенных пунктов.

Также утверждена Концепция развития системы управления водными ресурсами до 2030 года. Она предусматривает меры по строительству и реконструкции водохранилищ, гидротехнических сооружений и ирригационных систем, цифровизации, внедрению водосберегающих технологий, а также вопросы экологии и сотрудничества с сопредельными государствами.

Согласно Концепции, Министерство планирует строительство 20 водохранилищ и реконструкцию 15 водохранилищ на территории 9 областей, а также модернизацию более 14 тысяч километров ирригационных каналов.

Реализация этих планов позволит снизить потери воды при транспортировке с 50% до 25%, дополнительно накапливать 2,4 млрд кубометров воды, а также улучшить состояние гидротехнических сооружений. Кроме того, Министерство водных ресурсов и ирригации совместно с акиматами каждой области разработало Комплексный план по строительству и реконструкции водохранилищ, гидротехнических сооружений, ирригационных систем и групповых водопроводов до 2030 года.

Планом предусмотрена реконструкция 133-х гидротехнических сооружений, более 7700 км ирригационных систем и 1200 км групповых водопроводов, а также бурение 3628 скважин вертикального дренажа.