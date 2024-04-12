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    19:15, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    В Казахстане построят 20 новых водохранилищ

    Каргалинское водохранилище
    Фото: Рrimeminister.kz

    В Министерстве водных ресурсов и ирригации рассказали, какие меры предпримут для предотвращения новых затоплений от паводков. Планируется строительство 20 новых водохранилищ и реконструкция 15 действующих, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В 11 областях Казахстана построят 20 новых водохранилищ. Строительство пяти из них начнется уже в 2024 году. В Министерстве водных ресурсов и ирригации считают, что новые водохранилища увеличат площади поливных земель на 250 тысяч гектаров и снизят угрозу затопления 70 населенных пунктов с населением 137 тысяч человек.

    — Еще 15 действующих водохранилищ страны будут реконструированы. Это позволит снизить угрозу затопления 64 населенных пунктов, в которых проживают 70 тысяч человек, а также улучшить подачу воды на 74 тысячах га поливных земель, — заявила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева на брифинге в СЦК.

    Она добавила, что ведомство внесет изменения в Концепцию развития системы управления водными ресурсами на 2024–2030 годы. В документ войдут пункты по предотвращению паводков и накоплению талой воды для дальнейшего использования в сельском хозяйстве.

    Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов заявил, что в Казахстане требуется строительство 40 водохранилищ.

    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Вода Строительство Водохранилище
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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