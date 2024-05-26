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    21:49, 25 Май 2024 | GMT +6

    В акимате прокомментировали подтопления улиц Астаны

    В акимате Астаны прокомментировали потоп на улицах столицы
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В Астане из-за сильного дождя затопило ряд улиц. Видео, где автомобили «по уши» в воде, стали достоянием сети. В акимате столицы объяснили причины подтоплений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Больше всего от воды пострадали дороги в районе ТРЦ Mega Silk Way и по проспекту Туран. В акимате Астаны сообщили, что подтопление улицы 29/2 произошло вследствие незаконной врезки и сброса грунтовой воды в сети ливневой канализации по проспекту Хусейн бен Талал строительными организациями. 

    В акимате Астаны прокомментировали потоп на улицах столицы
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    — Общий объем незаконного водопонижения производился с мощностью четыре тысячи кубометров в час. В настоящий момент устанавливается собственник, осуществляющий сброс. Материалы будут переданы в природоохранную полицию, — говорится в сообщении акимата Астаны.

    Что касается проспекта Туран, то работа местного канализационного коллектора перегружается из-за незаконных врезок со стороны частных застройщиков и ряда домов, что приводит его к переполнению. К тому же в канализацию выбрасываются бытовые вещи, стройматериалы и так далее, что приводит к неисправности насосной системы и очистных сооружений.

    В акимате Астаны прокомментировали потоп на улицах столицы
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В том же районе начали строительство еще одного магистрального канализационного коллектора протяженностью восемь километров. Завершение работ ожидается осенью 2024 года.

    В акимате Астаны прокомментировали потоп на улицах столицы
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Сейчас на пересечении проспектов Туран и Улы дала работает 40 единиц техники.

    — Ситуация находится под контролем, — заявляют в акимате.

    Система ливневой канализации Астаны состоит из 18 очистных сооружений и одного пруда-накопителя, 610,8 километра магистральных коллекторов ливневой, дренажной и лотково-арычной сети канализации, которые обеспечивают отвод поверхностных стоков с территории площадью более 16,7 тысячи гектар.

    Дождь в Астане
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В период с 2019 года по 2023 год в городе построено и реконструировано более 400 километров сетей магистральных коллекторов ливневой, дренажной и лотково-арычной сети канализации, 9 насосных станций и 4 очистных сооружения.

    Дождь в Астане
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В 2023 году завершена реализация трех проектов по строительству систем ливневой канализации, в рамках которых построено более 10 километров магистральных и разводящих коллекторов ливневой канализации.

    В акимате Астаны прокомментировали потоп на улицах столицы
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    Теги:
    Подтопления Дороги Погода Дожди Астана Акимат
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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