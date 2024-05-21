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    13:29, 21 Май 2024 | GMT +6

    Правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права изменились в РК

    водительские права
    Фото: Kazinform

    Теперь процедура будет проходить открыто, а сам процесс сдачи экзаменов будут отслеживать посредством онлайн трансляции. Меры приняты в связи с усугубившейся транспортной дисциплиной на дорогах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.    

    По информации председателя Комитета административной полиции МВД Кайсара Султанбаева, к текущему моменту пресечено около 3,5 млн нарушений правил дорожного движения. Задержано около 8 тысяч нетрезвых водителей, всех их суд лишил права управления транспортными средствами. Под административный арест были взяты более 7 тысяч человек. Более 145 тысяч пешеходов оштрафованы.

    — Этому обстоятельству поспособствовало снижение требований к автошколам и качество подготовки водителей. В связи с этим Министерством внутренних дел внесены поправки в Правила приема экзаменов. Теперь эта процедура будет открытой. Процесс сдачи экзамена контролируется онлайн-трансляцией, — отметил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев на площадке СЦК.

    Также введена норма по обязательной регистрации обучаемых в информационной системе «Автошкола». Тем самым исключена возможность корректировки списков. Кроме того, отменена самостоятельная подготовка водителей.

    Теги:
    МВД РК Транспорт Водители Авто
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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