Правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права изменились в РК

Теперь процедура будет проходить открыто, а сам процесс сдачи экзаменов будут отслеживать посредством онлайн трансляции. Меры приняты в связи с усугубившейся транспортной дисциплиной на дорогах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации председателя Комитета административной полиции МВД Кайсара Султанбаева, к текущему моменту пресечено около 3,5 млн нарушений правил дорожного движения. Задержано около 8 тысяч нетрезвых водителей, всех их суд лишил права управления транспортными средствами. Под административный арест были взяты более 7 тысяч человек. Более 145 тысяч пешеходов оштрафованы.

— Этому обстоятельству поспособствовало снижение требований к автошколам и качество подготовки водителей. В связи с этим Министерством внутренних дел внесены поправки в Правила приема экзаменов. Теперь эта процедура будет открытой. Процесс сдачи экзамена контролируется онлайн-трансляцией, — отметил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев на площадке СЦК.

Также введена норма по обязательной регистрации обучаемых в информационной системе «Автошкола». Тем самым исключена возможность корректировки списков. Кроме того, отменена самостоятельная подготовка водителей.